Giá gạo Việt Nam và Thái Lan đạt mức cao nhất trong gần 2 năm

Giá gạo xuất khẩu tại Việt Nam và Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm qua trong tuần qua, do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung và nhu cầu mạnh, trong khi giá gạo Ấn Độ giảm nhẹ do nguồn cung vụ mới cải thiện.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 480-490 USD/tấn, tăng từ 470-480 USD/tấn một tuần trước và là mức cao nhất kể từ tháng 12/2024. Các thương nhân cho biết việc Philippines nối lại việc mua gạo từ Việt Nam đã đẩy giá gạo tăng lên.

Theo số liệu thống kê của chính phủ, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 10/2026 tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 475.000 tấn, nâng tổng lượng xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 lên 6,83 triệu tấn.

Trong khi đó, giá gạo tấm 5% của Thái Lan tăng lên 490-495 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 và tăng từ mức 480 USD/tấn được niêm yết tuần trước, do nhu cầu cao và nguồn cung giảm ở một số khu vực.

Các thương nhân cho biết, nhu cầu đến từ Philippines với nhiều người mua đang mua từ các nhà xuất khẩu. Về nguồn cung, một số vùng trồng lúa bị lũ lụt dẫn đến sản lượng giảm. Những lo ngại về hiện tượng El Nino và nguồn cung hạn chế của vụ mùa tiếp theo cho đến năm sau tiếp tục hỗ trợ giá cả.

Trong khi đó, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được niêm yết ở mức 382-386 USD/tấn trong tuần này, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8/10 và giảm so với mức 387-392 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được định giá ở mức 389-393 USD/tấn.