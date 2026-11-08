Hyundai Palisade thêm bản mới: Dùng máy thuần xăng, gầm cao hơn để đi off-road, dễ được dân chơi Việt tìm kiếm

Hyundai Palisade XRT Pro là phiên bản off-road đầu tiên được hãng sản xuất sẵn tại nhà máy cho thị trường Úc, và là bản duy nhất trong dải Palisade thế hệ mới tại đây không dùng hệ truyền động hybrid xăng-điện.

Bản XRT Pro 8 chỗ, dẫn động hai cầu, có giá 79.900 AUD, quy đổi khoảng 1,404 tỷ đồng. Mức này cao hơn bản tiêu chuẩn Elite hybrid (76.500 AUD, khoảng 1,344 tỷ đồng) khoảng 3.400 AUD, tương đương gần 60 triệu đồng.

Các mức giá trên chưa gồm chi phí lăn bánh tại Úc.

Chỉ có động cơ thuần xăng

Hyundai Palisade XRT Pro dùng động cơ xăng 2.5L tăng áp, bỏ phần hỗ trợ điện như các bản hybrid. Công suất giảm còn khoảng 278 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm. Các thông số trên đều thấp hơn so với các bản hybrid vốn lần lượt là 329 mã lực và 460 Nm. Động cơ thuần xăng 2.5 này đã có trên Santa Fe và Sonata, tuy nhiên trên Palisade, xe dùng hộp số tự động 8 cấp biến mô, khác với số ly hợp kép 8 cấp trên hai mẫu nhỏ hơn và số tự động 6 cấp ở bản hybrid.

Đổi lại, khả năng kéo có phanh tăng lên 2.200 kg, cao hơn 200 kg so với các bản hybrid. Tải trọng tác dụng lên móc kéo vẫn giữ nguyên ở mức 160 kg. Xe được lắp sẵn móc kéo và dây điện kết nối từ nhà máy.

Thêm khả năng off-road

So với bản hybrid tiêu chuẩn, Hyundai Palisade XRT Pro có khoảng sáng gầm cao hơn 25 mm, đạt 212 mm. Các góc hình học cũng cải thiện như góc tới 20,5 độ (tăng 1,9 độ), góc thoát 22,4 độ (tăng 1,3 độ) và góc vượt dốc 18,3 độ (tăng 2,8 độ).

Xe dùng mâm hợp kim 18 inch, nhỏ hơn bản Elite, đi kèm lốp địa hình Continental. Ngoài ra, xe có khóa vi sai điện tử hạn chế trượt, hệ thống treo với bộ giảm xóc được Hyundai Úc tinh chỉnh riêng, móc kéo ở cả đầu và đuôi xe, bộ chọn chế độ địa hình gồm Mud (bùn), Sand (cát) và Snow (tuyết), cùng camera quan sát gầm xe tích hợp vào hệ thống camera 360 độ. Xe cũng có phím tắt trên vô-lăng dành riêng cho chế độ XRT và lốp dự phòng kích thước đầy đủ.

Hyundai Palisade XRT Pro còn khác gì?

Bên trong, XRT Pro dùng ghế bọc da tổng hợp màu đen có thêu logo XRT, thay vì ghế da như các bản tiêu chuẩn, cùng giao diện riêng cho cụm đồng hồ và màn hình giải trí. Xe có trần bọc nỉ và cửa sổ trời một cánh.

Palisade XRT Pro có màu độc quyền Titan Charcoal, ngoài các màu sẵn có của dòng xe gồm Shimmering Silver, Ecotronic Grey, Classy Blue, Creamy White, Abyss Black và Cast Iron Brown.

Trang bị tiêu chuẩn

Ngoài phần off-road, Hyundai Palisade XRT Pro vẫn có những trang bị như các bản Palisade thông thường như màn hình giải trí 12,3 inch, Apple CarPlay và Android Auto không dây, dịch vụ kết nối Bluelink, cập nhật phần mềm từ xa, chìa khóa điện thoại Digital Key 2, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, âm thanh Bose 14 loa và sạc điện thoại không dây. Xe có ghế trước và hai ghế ngoài hàng sau sưởi, vô-lăng sưởi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, điều hòa ba vùng, cốp điện tự mở,...

Về an toàn, xe có phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ bám làn, cảnh báo điểm mù có can thiệp phanh cùng camera điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau có can thiệp phanh, kiểm soát hành trình thích ứng có Stop & Go, hỗ trợ lái trên cao tốc Highway Driving Assist 2 có tự động chuyển làn, đèn pha tự động, hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, camera giám sát người lái, cảnh báo mở cửa và cảnh báo người ngồi hàng ghế sau. Xe cũng có giám sát áp suất lốp.

Một số hình ảnh chi tiết nội thất Hyundai Palisade XRT Pro vừa ra mắt tại Úc: