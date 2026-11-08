Li Auto xác nhận đưa 4 mẫu xe về Việt Nam: Hé lộ cả trang bị, có cả REEV và thuần điện, có thể ra mắt ngay tháng sau

Li Auto xác nhận sẽ đưa 4 mẫu SUV cỡ lớn về Việt Nam, gồm L6, L8, L9 và i6. Trong đó, ba mẫu Li L6, L8 và L9 là xe điện phạm vi mở rộng (REEV hay EREV), còn i6 là xe thuần điện. Theo thông tin hiện có, 4 mẫu xe nêu trên dự kiến ra mắt vào tháng 12 tới hoặc tháng 1 năm sau. Thông tin trên được xác nhận bởi ông Hoàng Chí Trung - TGĐ Li Auto Việt Nam.

Bên cạnh việc công bố các mẫu xe mở bán tại Việt Nam, phía hãng cũng cung cấp các thông tin, cấu hình chi tiết về từng xe sẽ mở bán chính hãng. Cụ thể, các xe bán tại Việt Nam dự kiến giữ nguyên trang bị đầy đủ như tại Trung Quốc. Thời điểm và giá bán chính thức vẫn cần chờ hãng công bố.

Li L6

Li L6 là mẫu nhỏ nhất của Li Auto trong nhóm này, có kích thước lần lượt 4.935 x 1.960 x 1.735 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm, bố trí 5 chỗ. Theo bảng thông số của hãng tiết lộ, bản mở bán là L6 Ultra.

Tại Việt Nam, L6 chưa có đối thủ REEV trực tiếp. Về kích thước và phân khúc SUV hạng sang 5 chỗ, xe nằm cạnh BMW X3 (giá niêm yết từ 2,299 tỷ đồng), Mercedes-Benz GLC (từ 2,319 tỷ đồng với bản GLC 200 4MATIC) và Volvo XC60 (từ 2,299 tỷ đồng bản mild hybrid, 2,75 tỷ đồng bản plug-in hybrid). Gần hơn về mặt công nghệ truyền động là XC60 plug-in hybrid, tuy nhiên đây là hệ plug-in hybrid chứ không phải REEV. Mức độ cạnh tranh của L6 sẽ phụ thuộc vào giá bán tại Việt Nam, chưa được công bố.

Xe dùng pin LFP dung lượng 51 kWh, có thể sạc nhanh từ 20% lên 80% trong 12 phút. Máy phát điện là động cơ 1.5L tăng áp với dung tích bình xăng là 50 lít. Quãng đường thuần điện đạt 245 km theo chuẩn WLTC, tổng quãng đường khi kết hợp xăng và điện đạt 1.040 km theo WLTC. Xe có chức năng V2L với công suất 3,5 kW.

Về vận hành, Li L6 dùng hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh, tổng công suất 408 mã lực và mô-men xoắn 529 Nm. Mô-tơ trước 177 mã lực (220 Nm), mô-tơ sau 231 mã lực (309 Nm). Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,4 giây. Hệ thống treo trước là tay đòn kép, treo sau năm liên kết, đều bằng nhôm, đi cùng giảm xóc CDC hai van.

Trang bị nổi bật gồm màn hình toàn cảnh 29 inch 6K phía trước, màn hình HUD, hệ thống âm thanh 19 loa (tùy chọn 21 loa), ghế trước có massage 18 điểm, tủ lạnh trên xe và mâm 20 inch (tùy chọn 21 inch). Nội thất có phối màu nâu - trắng hai tông. Gói giải trí hàng ghế sau, gồm màn hình 21 inch 4K, là tùy chọn.

Về hỗ trợ lái, xe có chip hỗ trợ lái tự phát triển công suất 1.280 TOPS, LiDAR phía trước, radar sóng milimet, 7 camera 8 megapixel và camera 360 độ.

Li L8

Li L8 có kích thước 5.135 x 2.000 x 1.800 mm, chiều dài cơ sở 3.045 mm, bố trí 5 chỗ kiểu 2-3, được hãng cung cấp thông số cho hai bản L8 và L8 Ultra.

Ở phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn 5 chỗ, đối thủ về kích thước của L8 gồm BMW X5 (giá niêm yết từ 4,16 tỷ đồng), Mercedes-Benz GLE (4,669 tỷ đồng với bản GLE 400 e 4MATIC plug-in hybrid), Volvo XC90 (từ 3,289 tỷ - 3,71 tỷ đồng) và Lexus RX (từ 3,35 tỷ - 4,94 tỷ đồng). Các xe này đều dùng động cơ đốt trong hoặc plug-in hybrid, chưa có mẫu REEV nào tương đương. Giá bán của L8 tại Việt Nam chưa được công bố.

Xe dùng pin NCM dung lượng 72,7 kWh hỗ trợ sạc siêu nhanh 5C, từ 10% lên 80% trong 10 phút. Máy phát điện là động cơ 1.5L tăng áp do Li Auto tự phát triển, bình xăng 60 lít. Quãng đường thuần điện đạt 353 km theo WLTC, tổng quãng đường 1.385 km theo WLTC , mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp 6,5 lít/100 km.

Hệ dẫn động hai mô-tơ, bốn bánh, có tổng công suất 571 mã lực và mô-men xoắn 710 Nm. Mô-tơ trước 197 mã lực (265 Nm), mô-tơ sau 374 mã lực (445 Nm). Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây. Phiên bản L8 thường dùng hệ thống treo chủ động 800V, còn L8 Ultra có treo khí nén Magic Carpet thế hệ thứ ba.

Trang bị gồm màn hình toàn cảnh 29 inch 6K, màn hình giải trí hàng ghế sau 21 inch 4K, HUD, hệ thống âm thanh 27 loa, ghế massage, tủ lạnh 10 lít làm nóng/lạnh và mâm 21 inch (tùy chọn 22 inch).

Hỗ trợ lái trên L8 mạnh hơn L6 với hai chip, tổng công suất 2.560 TOPS ở bản L8 (bản Ultra dùng một chip 1.280 TOPS), LiDAR phía trước, hai LiDAR bán dẫn hai bên và một LiDAR phía sau, 9 radar cự ly gần, cùng 7 camera 8 megapixel và 4 camera 360 độ. Cụm giải trí dùng chip Snapdragon 8797.

Li L9 là mẫu lớn nhất của hãng, có kích thước 5.255 x 2.000 x 1.810 mm, chiều dài cơ sở 3.125 mm, bố trí 6 chỗ kiểu 2-2-2. Thông số cũng được cung cấp cho hai bản L9 và L9 Ultra.

Với thông số trên, Li L9 thuộc nhóm SUV hạng sang cỡ lớn như BMW X7 (giá niêm yết từ 6,199 tỷ đồng), Mercedes-Benz GLS (từ 5,689 tỷ) và Lexus GX 550 (từ 6,4 tỷ đồng). Về cấu hình 6 chỗ thuần điện, hiện chưa có đối thủ cùng loại. VinFast VF 9 là mẫu có kích thước gần nhất, giá niêm yết từ 1,348 tỷ đến 1,529 tỷ đồng, nhưng là xe thuần điện với quãng đường 423 đến 438 km mỗi lần sạc, thấp hơn nhiều so với tổng quãng đường trên 1.300 km của L9.

Xe dùng chung hệ truyền động với L8, là pin 72,7 kWh, sạc 5C từ 10% lên 80% trong 10 phút, hai mô-tơ với tổng công suất 571 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Quãng đường thuần điện đạt 350 km theo WLTC, tổng quãng đường 1.370 km theo WLTC. Bình xăng 60 lít.

Điểm khác biệt nằm ở trang bị. Li L9 có hệ thống âm thanh 33 loa, cụm giải trí dùng chip Snapdragon 8797 Max, màn hình toàn cảnh 29 inch 6K, màn hình hàng ghế sau 21 inch 4K, HUD, tủ lạnh 10 lít, cùng hai cửa sổ trời toàn cảnh. Giống L8, bản L9 thường có treo chủ động 800V, bản L9 Ultra có treo khí nén Magic Carpet thế hệ ba. Mâm xe 21 inch hoặc 22 inch. Hệ thống hỗ trợ lái cũng tương tự L8, với hai chip 2.560 TOPS ở bản L9, LiDAR phía trước, hai bên và phía sau, 10 radar cự ly gần.

Khác ba mẫu trên, Li i6 là xe thuần điện. Theo thông tin được chia sẻ, Li i6 có hai phiên bản 2WD và 4WD. Tuy nhiên thông số chính thức hiện chưa được quyết định vì bản 2026 mới ra mắt bên Trung Quốc đầu tháng 11. Nhưng tới tháng 12 sẽ có i6 phiên bản 2026 về Việt Nam.

Li i6 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.950 x 1.935 x 1.655 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm, bố trí 5 chỗ. Xe dùng pin 96 kWh hỗ trợ sạc nhanh 5C, do Li Auto tự phát triển từ cell đến bộ pin và hệ thống quản lý pin (BMS). Cell 5C của bản 2026 đến từ Sunwoda và CALB. Quãng đường di chuyển đạt 780 km theo chuẩn CLTC, tương đương khoảng 632 km theo chuẩn WLTP.

Như đề cập, xe có hai cấu hình động cơ. Bản một mô-tơ dẫn động cầu sau có công suất 335 mã lực. Bản hai mô-tơ dẫn động bốn bánh có mô-tơ trước 201 mã lực và mô-tơ sau 335 mã lực, tổng công suất 536 mã lực.

Li i6 2026 có đèn pha ma trận, cốp trước chỉnh điện, ghế trước "không trọng lực" ngả được đến 150 độ, màn hình toàn cảnh 29 inch 6K phía trước và màn hình giải trí hàng ghế sau 21 inch 4K. Xe dùng chip Qualcomm 8797 và chip tự phát triển Mach M100, mâm 20 hoặc 21 inch. Đầu xe được thiết kế đồng bộ với L9 và i9, tay nắm cửa bán ẩn.