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Khoan thăm dò xuống dưới đáy biển, phát hiện tầng chứa khí dày 15m, trữ lượng 5,66 tỷ m³ khí tự nhiên

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Độ dày thực tế của tầng chứa khí theo phương thẳng đứng đạt khoảng 15 m.

Khoan thăm dò xuống dưới đáy biển, phát hiện tầng chứa khí dày 15m, trữ lượng 5,66 tỷ m³ khí tự nhiên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ai Cập vừa công bố phát hiện khí tự nhiên mới tại khu vực nhượng quyền Temsah ở Địa Trung Hải, với trữ lượng sơ bộ ước tính khoảng 200 tỷ feet khối (bcf), tương đương khoảng 5,66 tỷ m³ khí tự nhiên . Phát hiện này được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung khí đốt trong nước, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi đang đẩy mạnh hoạt động thăm dò và khai thác năng lượng.

Theo Bộ Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập, kết quả khoan giếng thăm dò Nessim-1X cho thấy sự hiện diện của một tầng chứa khí có các đặc tính địa vật lý tích cực. Độ dày thực tế của tầng chứa khí theo phương thẳng đứng đạt khoảng 15 m.

Mặc dù kết quả ban đầu cho thấy triển vọng đáng chú ý, con số 200 tỷ feet khối hiện mới là ước tính sơ bộ. Các nghiên cứu kỹ thuật và đánh giá trữ lượng đang tiếp tục được triển khai nhằm xác định chính xác hơn quy mô tài nguyên có thể khai thác cũng như tiềm năng sản xuất của giếng.

Giếng Nessim-1X nằm trong khu vực nhượng quyền Temsah, nơi tập đoàn năng lượng Eni của Italy giữ vai trò nhà điều hành chính, cùng sự tham gia của Woodside (Australia). Công ty Petrobel phụ trách hoạt động khoan thay mặt cho các đối tác trong dự án.

Theo kế hoạch, khí từ giếng mới sẽ được kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu thông qua tuyến đường ống dài khoảng 22 km, liên kết với đường ống Abu Madi–El Gamil. Việc tận dụng mạng lưới vận chuyển và các cơ sở sản xuất sẵn có được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian phát triển dự án, giảm nhu cầu đầu tư hạ tầng mới và đẩy nhanh quá trình đưa khí vào khai thác thương mại.

Bộ Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập cho biết phát hiện này diễn ra trong bối cảnh hoạt động thăm dò dầu khí tại nước này đang được thúc đẩy. Chính phủ đã triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, trong đó có việc thanh toán những khoản nợ tồn đọng đối với các đối tác nước ngoài.

Theo cơ quan này, những động thái trên góp phần củng cố niềm tin của các doanh nghiệp năng lượng quốc tế, qua đó khuyến khích họ tiếp tục đầu tư vào hoạt động tìm kiếm và thăm dò các nguồn tài nguyên mới.

Trong thời gian tới, kết quả đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác của Nessim-1X sẽ là cơ sở để các bên liên quan hoàn thiện phương án phát triển mỏ, xác định công suất khai thác dự kiến và thời điểm đưa giếng vào vận hành.

Nếu được xác nhận qua các bước thẩm định tiếp theo, phát hiện tại Temsah có thể bổ sung nguồn khí mới cho hệ thống năng lượng Ai Cập. Việc kết nối trực tiếp với hạ tầng hiện hữu cũng là lợi thế giúp nước này tận dụng các phát hiện mới để hỗ trợ nguồn cung khí tự nhiên trong nước.

Khoan thăm dò vào tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu khí khổng lồ trữ lượng 157 tỷ feet khối khí và 19 triệu thùng dầu

Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

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