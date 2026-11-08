Bảng giá xe máy Suzuki tháng 11/2026 mới nhất

Suzuki là một trong những hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản và chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 1995. Sau hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Suzuki đã trở thành cái tên quen thuộc của người tiêu dùng, với dải sản phẩm đa dạng từ xe máy tới ôtô, trải dài nhiều phân khúc.

Đáng chú ý, trong khi nhiều thương hiệu xe máy tại Việt Nam đã bắt đầu mở rộng danh mục sản phẩm sang xe máy điện, Suzuki hiện vẫn tập trung phân phối các mẫu xe sử dụng động cơ xăng.

Suzuki Satria. (Ảnh: Suzuki)

Giá xe máy Suzuki tháng 11/2026

Theo thông tin công bố trên website chính thức của Suzuki Việt Nam , trong tháng 11/2026, Suzuki tiếp tục phân phối các dòng xe máy hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe côn tay. Hai cái tên đáng chú ý trong danh mục sản phẩm trên website Suzuki Việt Nam là Satria và V-Strom.

Dòng xe Màu sắc Giá niêm yết (VND) Satria Đen - Đỏ/Xanh - Xám - Đen 54.500.000 Satria Pro Đỏ - Đen 59.000.000 V-Strom 250 SX Vàng - Đen/Cam - Đen/Đen 132.900.000

Lưu ý: Giá đã bao gồm 8% đến 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác. Giá trên có thể thay đổi, khách hàng cần liên hệ đại lý để có thông tin chi tiết.

Trong số các mẫu xe đang được Suzuki phân phối, Satria thế hệ mới gồm hai phiên bản Satria và Satria Pro. Satria được phát triển dành cho những khách hàng yêu thích thiết kế nhỏ gọn, khả năng vận hành linh hoạt và phong cách mạnh mẽ.

Satria sử dụng động cơ xi-lanh đơn DOHC dung tích 147,3 phân khối, gần như không thay đổi so với thế hệ Satria F150 trước đây. Động cơ cho công suất 18,1 mã lực, mô-men xoắn 13,8 Nm, kết hợp hộp số côn tay 6 cấp. Xe có trọng lượng khoảng 112 kg.

Điểm mới trên Satria thế hệ mới nằm ở trang bị với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ ly hợp Suzuki Clutch Assist System (SCAS) và giảm xóc trước cải tiến.

Satria Pro là phiên bản cao cấp hơn của dòng Satria, nổi bật với thiết kế đèn pha được tinh chỉnh và sử dụng công nghệ LED, mang lại khả năng chiếu sáng tốt hơn. Satria Pro được trang bị cổng sạc USB Type-A trong hộc đồ. Hệ thống khóa thông minh tích hợp tính năng tìm xe trong phạm vi 20 m.

Ngoài ra, Satria cũng hỗ trợ kết nối với ứng dụng Suzuki Ride Connect, cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi, dẫn đường trên màn hình xe và theo dõi một số thông tin về tình trạng xe thông qua điện thoại.

Trong khi đó, với thiết kế gọn gàng và linh hoạt, V-Strom 250SX đặc biệt phù hợp với các chuyến đi du lịch và chuyến đi ngắn. Xe còn mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời với khả năng vận hành an toàn, hiệu quả.

V-Strom 250SX thiết kế mạnh mẽ. (Ảnh: Suzuki)

V-Strom 250SX được trang bị hệ thống đèn pha LED 3 tầng thời trang với tùy chỉnh chế độ chiếu sáng. Xe sử dụng động cơ 4 thì, xy-lanh đơn, SOHC, dung tích 249 cc, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử FI. Động cơ cho công suất tối đa 19,5 kW tại 9.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm tại 7.300 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành đa dụng.

Đáng chú ý, V-Strom 250SX sở hữu phanh đĩa trên cả bánh trước và bánh sau, đi kèm hệ thống ABS hai kênh. Xe cũng được trang bị cổng sạc USB.