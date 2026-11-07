Vừa vào Việt Nam, Tesla đã lên lịch khai tử Cybertruck, nguyên nhân khiến nhiều người ngã ngửa

Elon Musk, CEO Tesla, xác nhận thông tin này qua một bài đăng trên mạng xã hội X. Cybertruck ra mắt lần đầu vào năm 2019. Khi đó, Musk từng tuyên bố xe có thể chịu được đạn súng ngắn 9 mm. Tuy nhiên, phải đến tháng 12/2023, xe mới được giao tới khách hàng.

Dây chuyền sản xuất Tesla Cybertruck tại Gigafactory Texas sẽ dừng vào khoảng giữa năm sau. Ảnh: Getty Images

Tesla dồn lực cho taxi tự lái Cybercab

Cybercab là mẫu taxi hoàn toàn tự lái của Tesla. Xe có hai chỗ ngồi, cửa cắt kéo kiểu siêu xe và không có vô-lăng. Mẫu xe này ra mắt lần đầu vào năm 2024. Sau đó, Tesla giới thiệu phiên bản sản xuất của Cybercab vào tháng 9/2026. Cùng tháng, hãng bắt đầu chở khách có thu phí ở quy mô hạn chế tại Austin, Texas.

Hiện Musk đang đặt cược lớn vào xe tự lái và robot. Điều này đồng nghĩa các dòng xe từng làm nên tên tuổi Tesla có ít nguồn lực hơn. Trước đó, Tesla đã khai tử sedan Model S và SUV Model X.

Cybertruck hiện chỉ được sản xuất tại Texas. Trang Carscoops cho rằng mẫu bán tải này nhiều khả năng sẽ bị dừng hẳn. Nhận định này dựa trên bài đăng của Wes Morrill, kỹ sư trưởng dự án Cybertruck. Trên X, Morrill viết rằng Cybertruck là nền tảng công nghệ tuyệt vời, sẽ tiếp tục sống qua Cybercab.

Tesla sẽ dồn lực cho mẫu taxi tự lái Cybercab. Ảnh: Tesla

Doanh số Cybertruck thấp hơn nhiều so với mục tiêu của Tesla

Musk từng dự đoán Tesla có thể bán 250.000 chiếc Cybertruck mỗi năm. Ông cho rằng con số này thậm chí có thể đạt 500.000 chiếc. Tuy nhiên, doanh số thực tế của mẫu bán tải thấp hơn nhiều.

Theo Cox Automotive, Tesla chỉ bán được 11.586 chiếc Cybertruck tại Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2026. Con số này giảm 28% so với cùng kỳ năm 2025. Trước đó, sản lượng năm 2025 cũng giảm 48,1% so với năm 2024. Tổng doanh số Cybertruck ước tính đạt khoảng 71.000 chiếc sau gần ba năm. Trong đó, gần 20% sản lượng quý IV/2025 thuộc về các doanh nghiệp do Elon Musk sở hữu.

Tesla Cybertruck có doanh số không như hãng kỳ vọng. Ảnh: Tesla

Thiết kế góc cạnh với thân vỏ thép không gỉ của Cybertruck gây tranh cãi ngay từ đầu. Một số khách hàng yêu thích sự khác biệt so với các mẫu bán tải truyền thống của Mỹ. Ngược lại, nhiều người thất vọng vì giá xe cao hơn 50% mức 39.900 USD từng được hứa hẹn.

Khi ra mắt, bản dẫn động bốn bánh có giá từ 62.380 USD, gồm 1.390 USD phí vận chuyển. Trong khi đó, bản Cyberbeast ba mô-tơ, công suất 845 mã lực có giá 101.290 USD. Sau đó, Tesla bổ sung bản một mô-tơ giá 71.985 USD vào tháng 4/2025. Tuy nhiên, phiên bản này bán chậm và bị ngừng chỉ vài tháng sau.

Bên cạnh đó, nhiều lỗi chất lượng đã buộc Tesla triệu hồi Cybertruck nhiều lần. Cụ thể, hãng phải khắc phục lỗi ốp ngoại thất bong ra khi xe chạy tốc độ cao. Ngoài ra, hãng còn xử lý lỗi kẹt bàn đạp ga và lỗi cần gạt nước.

Trả lời một chủ xe trên X, Wes Morrill xác nhận Tesla vẫn duy trì phụ tùng thay thế. Đồng thời, dịch vụ hỗ trợ chủ xe Cybertruck sẽ tiếp tục hoạt động.