Tin buồn cho Elon Musk

Hai công ty lớn nhất trong đế chế kinh doanh của Elon Musk đang chịu áp lực bán mạnh trên thị trường sau khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ và đạt kết quả tích cực tại nhiều bang trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Cổ phiếu Tesla và SpaceX đều mất khoảng 15% trong vòng 2 ngày. Đà giảm khiến thiệt hại của Musk tiếp tục gia tăng, sau khi tỷ phú này đã chi một khoản tiền lớn để ủng hộ đảng Cộng hòa trong mùa bầu cử.

Ban đầu, một số nhà đầu tư cho rằng việc đảng Dân chủ trở lại nắm quyền tại Quốc hội có thể mang lại lợi ích cho ngành xe điện và qua đó hỗ trợ Tesla. Tuy nhiên, kỳ vọng này nhanh chóng bị lấn át bởi lo ngại về những tác động rộng hơn đối với hệ sinh thái kinh doanh của Musk.

Một trong những vấn đề được chú ý nhất là tương lai của kế hoạch hợp nhất Tesla và SpaceX. Khả năng hai công ty của Musk về chung một nhà từng trở thành một trong những yếu tố thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư trong năm nay.

Ross Gerber, CEO Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, cho rằng triển vọng của thương vụ hiện trở nên khó đoán hơn. Ông nhận định: “Tôi nghĩ thương vụ này hiện gặp rủi ro và sẽ khó hoàn tất trong bối cảnh biến động quá lớn, lãi suất cao và thiếu đầu tư.”

Gerber từng có quan điểm lạc quan về Tesla nhưng những năm gần đây trở thành một trong những tiếng nói chỉ trích Musk. Dù vậy, ông vẫn giữ quan điểm tích cực hơn đối với SpaceX.

Theo Gerber, một Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát có thể tăng cường giám sát bất kỳ cuộc đàm phán sáp nhập nào. Musk cũng có khả năng phải đối mặt với sự chú ý lớn hơn từ các nhà lập pháp liên quan đến những thông tin về việc hạn chế dịch vụ Starlink đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trong khi đó, Gordon Johnson, CEO hãng nghiên cứu GLJ Research, cũng cho rằng thời điểm và mức độ giám sát chính trị có thể trở thành trở ngại đối với kế hoạch hợp nhất.

Theo ông, kế hoạch trước đây là công bố thương vụ trong nửa đầu năm 2027 và hoàn tất khi Tổng thống Donald Trump vẫn còn tại nhiệm. Tuy nhiên, việc đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội đồng nghĩa bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào liên quan đến thương vụ cũng có thể diễn ra trong môi trường giám sát chặt chẽ hơn.

Johnson nhắc tới hàng loạt vấn đề có khả năng bị xem xét, từ Starshield, Starlink tại Ukraine đến DOGE và các giao dịch tài chính giữa những doanh nghiệp có liên quan tới SpaceX.

Ngoài ra, Musk còn đối mặt với một thay đổi đáng chú ý tại Texas, nơi ông chuyển trụ sở nhiều công ty của mình tới. Bang này vừa bầu một thống đốc thuộc đảng Dân chủ.

Cổ phiếu công ty còn bị cuốn vào đợt bán tháo mạnh đối với các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu, bán dẫn và hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Trong phiên giao dịch ngày 5/11, Nasdaq 100 giảm 6%, chính thức bước vào vùng điều chỉnh. iShares Semiconductor ETF, quỹ theo dõi ngành bán dẫn, hướng tới phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.

Nhà đầu tư đang lo ngại cán cân quyền lực mới tại Mỹ có thể dẫn đến việc tăng cường giám sát và quản lý các trung tâm dữ liệu. Điều này đặc biệt đáng chú ý với SpaceX, bởi tham vọng AI đang trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện tăng trưởng của công ty.

Cuộc bầu cử cũng chứng kiến đảng Dân chủ giành ưu thế tại một số bang nằm ở trung tâm làn sóng xây dựng hạ tầng AI, đặc biệt là Texas và Georgia. Riêng Texas được dự báo có thể chiếm tới 30% hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu tại Mỹ từ nay đến năm 2030.

Theo BI