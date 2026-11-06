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Bill Gates cảnh báo AI có thể gây ra đại dịch tệ hơn COVID-19

| | Tài chính quốc tế

Bill Gates cảnh báo AI có thể gây ra đại dịch tệ hơn COVID-19

Bill Gates cảnh báo về nguy cơ trí tuệ nhân tạo gây ra đại dịch nghiêm trọng hơn COVID-19 và kêu gọi chính phủ hành động.

Ngày 4/11, tại Hội nghị thượng đỉnh Tương lai của AI do Financial Times tổ chức, Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng nó có thể dẫn đến một đại dịch nguy hiểm hơn cả COVID-19.

Ông nhấn mạnh rằng khả năng của các mô hình AI hiện đại rất lớn, với “tiềm năng cả về lợi ích và tác hại đều không thể bị đánh giá thấp”.

Gates chỉ ra rằng mối nguy hiểm lớn nhất hiện nay là khả năng các tác nhân xấu có thể sử dụng AI để phát triển vũ khí sinh học hoặc thực hiện các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Ông cho rằng rủi ro này gia tăng do các cơ chế bảo vệ và hệ thống giám sát có thể bị loại bỏ khỏi một số mô hình mã nguồn mở.

Theo Gates, thiệt hại từ một sự cố sinh học liên quan đến AI có thể “tồi tệ hơn đáng kể” so với đại dịch COVID-19, đã gây ra khoảng 15 triệu ca tử vong trong giai đoạn 2020 - 2021.

Ông bày tỏ sự hoài nghi về khả năng tự điều chỉnh trong ngành công nghiệp AI, nhấn mạnh rằng “cách duy nhất để giải quyết vấn đề là đưa nó lên cấp chính phủ” .

Gates cũng chỉ trích sự thiếu hành động từ Nhà Trắng trong việc điều chỉnh AI, cho rằng “sẽ chẳng có ích gì khi hành động nếu Mỹ không tham gia” .

Ông kêu gọi chính quyền xem xét một tiêu chuẩn thống nhất về các biện pháp bảo vệ và giám sát các mô hình AI, đồng thời đề xuất Mỹ nên dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu để giải quyết các lỗ hổng an ninh mạng.

Ngoài ra, Gates cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác những lợi ích tiềm năng của AI, như phát triển thuốc và giảm thời gian chờ đợi tại bệnh viện. Ông cho rằng “không có điều tốt đẹp nào tự nhiên mà có” .

Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 9, các nhà lãnh đạo của Anthropic, OpenAI đã cảnh báo về những rủi ro mà AI gây ra cho nhân loại và kêu gọi hợp tác quốc tế trong việc điều chỉnh công nghệ này.

Những lời kêu gọi này trái ngược với lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã bác bỏ các nỗ lực xây dựng hướng dẫn về AI trong khuôn khổ G20.

Bill Gates đã từng cảnh báo rằng AI có thể gây ra những sự kiện dẫn đến “một tỷ người chết” và nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham gia bắt buộc của chính phủ trong việc phát triển các biện pháp bảo vệ.

Ông cũng đề xuất áp thuế đối với các token và bot AI để tài trợ cho mạng lưới an sinh xã hội cho những người lao động bị mất việc do công nghệ.

Bill Gates cảnh báo rợn người về AI

Theo Phan Hoàng/VTCnews

VTC News

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