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Mỹ siết chặt áp lực lên Ukraine sau bầu cử giữa kỳ 2026

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump có thể gia tăng áp lực buộc Ukraine sớm chấm dứt xung đột sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gia tăng áp lực lên Ukraine sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ nhằm nỗ lực đưa xung đột Ukraine đến hồi kết nhanh chóng hơn, một cây bút bình luận của tờ báo Anh The Telegraph nhận định.

Bài viết cho biết: "Mặc dù thỉnh thoảng bị dao động bởi các nhà lãnh đạo châu Âu, bản năng cố hữu của ông Trump vẫn là con đường nhanh nhất dẫn đến hòa bình là ép buộc Ukraine phải đầu hàng và để Mỹ bình thường hóa quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Đồng thời, cây bút bình luận trên lưu ý, ông Trump sẽ không có đủ sự tự do để đưa ra các quyết định nếu phe Dân chủ nắm giữ đa số ghế ở cả Thượng viện và Hạ viện, vì các lệnh trừng phạt chống Nga gay gắt nhất chỉ có thể được dỡ bỏ bởi Quốc hội Mỹ.

Hơn nữa, theo bài báo: "Châu Âu đang che chắn cho ông Vladimir Zelensky khỏi áp lực từ Mỹ bằng cách cung cấp cho Ukraine tiền bạc và vũ khí".

Mỹ đã tổ chức bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11. Người dân Mỹ đã bầu 35 trong số 100 thượng nghị sĩ và toàn bộ 435 thành viên của Hạ viện. Các cuộc bầu cử Thống đốc cũng được tổ chức tại 36 bang.

Theo các ước tính mới nhất từ truyền thông Mỹ, phe Dân chủ đang giành chiến thắng với đa số ghế tại cả 2 viện của Quốc hội mới. Phe Cộng hòa hiện đang nắm giữ đa số tại Thượng viện và Hạ viện.

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Theo Hải Yến

Giáo dục & thời đại

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