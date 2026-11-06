Google trả tiền để nhân viên nghỉ việc

Ngày 04/11/2026 (giờ Mỹ), Google xác nhận đã bắt đầu triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện có trợ cấp cho một số nhân viên tại Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản và Thụy Sĩ từ tháng 6/2026. Trước đó, chương trình đã được áp dụng tại một số bộ phận ở Mỹ và Anh. Số nhân viên chấp nhận đề nghị tại 5 quốc gia này chưa được xác định.

Hiểu đơn giản, nhân viên nằm trong diện được đề nghị có thể nhận một khoản trợ cấp để chủ động rời công ty, hoặc từ chối và tiếp tục làm việc. Thụy Sĩ là nơi có điều kiện cụ thể nhất được ghi nhận: người nhận gói hỗ trợ được trả một tháng lương cho mỗi năm làm việc, tối đa 12 tháng lương.

Người phát ngôn Google cho biết: Năm 2025, một số nhóm của công ty đã đưa ra chương trình nghỉ việc tự nguyện kèm trợ cấp. Đến tháng 6/2026, Google mở rộng chương trình sang một số quốc gia để “hỗ trợ những công việc quan trọng phía trước”.

Nhân viên trong diện được đề nghị có thể nhận một khoản trợ cấp để chủ động rời Google, hoặc từ chối và ở lại

Google có khoảng 5.000 nhân viên tại Thụy Sĩ, với trung tâm kỹ thuật lớn ở Zurich. Theo những người nắm rõ vấn đề, công ty công bố gói hỗ trợ vào giữa tháng 6/2026 và cho nhân viên thời hạn phản hồi đến giữa tháng 7/2026.

Chương trình áp dụng ở nhiều bộ phận nhưng không bao gồm DeepMind, phòng nghiên cứu AI của Google. Nhân viên chấp nhận đề nghị bắt đầu rời công ty từ tháng 8/2026.

Cần lưu ý, mức một tháng lương cho mỗi năm làm việc là điều kiện được ghi nhận riêng tại Thụy Sĩ, chưa phải mức hỗ trợ chung cho cả 5 quốc gia.

Động thái này diễn ra khi Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa chi mạnh cho AI vừa điều chỉnh cách phân bổ nhân lực. Kết quả kinh doanh quý III/2026 cho thấy Alphabet có 204.757 nhân viên tính đến ngày 30/09/2026, tăng 10.089 người so với mức 194.668 người vào cuối tháng 3/2026.

Hoạt động tuyển dụng và thương vụ mua công ty an ninh mạng Wiz góp phần vào mức tăng này. Thương vụ hoàn tất ngày 11/03/2026, đưa khoảng 2.000 nhân viên Wiz về Google. Alphabet không công bố tách riêng số người tuyển mới và số người đến từ Wiz.

AI và điện toán đám mây tiếp tục là các hướng tuyển dụng ưu tiên được Giám đốc tài chính Anat Ashkenazi nhấn mạnh. Google Cloud và DeepMind từng được loại khỏi các đợt đề nghị nghỉ việc tự nguyện trước đó.

Như vậy, việc trả trợ cấp để một bộ phận nhân viên rời đi đang diễn ra song song với việc bổ sung người ở những lĩnh vực khác. Các con số hiện có cho thấy một quá trình điều chỉnh cơ cấu nhân sự, chưa đủ để kết luận Google đang thu hẹp toàn bộ lực lượng lao động.

Việc chương trình xuất hiện giữa cuộc đua đầu tư AI không có nghĩa từng vị trí được đề nghị nghỉ đều đã bị AI thay thế. Những thông tin được công bố cho thấy Google đang kiểm soát chi phí và điều chỉnh ưu tiên nhân sự. Số công việc bị tự động hóa: Chưa có thông tin xác nhận.

Tuy vậy, có một chi tiết người lao động cần lưu ý: Google từng ít nhất một lần cắt giảm nhân sự tại một bộ phận sau khi đưa ra đề nghị nghỉ việc tự nguyện. Riêng tại Thụy Sĩ, năm 2023 công ty đã sa thải hơn 200 người, dẫn tới làn sóng phản đối và một cuộc bỏ việc tập thể của nhân viên. Kế hoạch cắt giảm mới tại 5 quốc gia trong đợt này: Chưa có thông tin xác nhận.

Với người lao động, thông tin đáng chú ý không chỉ là mức trợ cấp, mà còn là nơi Google muốn dồn nguồn lực. Một doanh nghiệp vẫn có thể tăng tổng nhân sự trong khi tạo điều kiện để nhân viên ở một số bộ phận rời đi. Số người chấp nhận rời Google tại 5 quốc gia và mức hỗ trợ ngoài Thụy Sĩ sẽ là những dữ kiện cần tiếp tục theo dõi.

Nguồn: Reuters, Tradingview