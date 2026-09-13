Người dùng Gemini có tin vui: Google miễn phí một tính năng cực đỉnh

Lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện I/O hồi tháng 5, Daily Brief nhanh chóng gây ấn tượng bởi khả năng thấu hiểu người dùng. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp thông tin từ email, lịch trình làm việc và các cuộc trò chuyện trước đó trên Gemini, sau đó gửi một bản tóm tắt chi tiết trực tiếp đến thiết bị của bạn.

Mục tiêu của Google rất rõ ràng là giúp người dùng luôn nắm bắt được các thông tin quan trọng nhất trong nhịp sống hối hả. Trước đây, tiện ích tuyệt vời này vốn chỉ độc quyền cho những ai đã nâng cấp lên các gói AI Plus, Pro hoặc Ultra.

Việc Google quyết định mở rộng trải nghiệm Daily Brief cho mọi người dùng, khởi điểm tại thị trường Mỹ, là một bước đi vô cùng hợp lý trong bối cảnh hãng đang muốn Gemini thay thế hoàn toàn vị trí của Google Assistant. Nếu bạn có thói quen kiểm tra hòm thư và lịch làm việc vào mỗi buổi sáng, tính năng này sẽ trở thành một cánh tay phải đắc lực. Thực tế, động thái hào phóng này của Google không quá bất ngờ bởi trước đó họ cũng đã cho phép người dùng Android sử dụng tính năng chia sẻ màn hình và camera của Gemini Live mà không mất thêm khoản phí nào.

Để có thể trải nghiệm ngay sự tiện lợi của Daily Brief, bạn chỉ cần kết nối tài khoản Google Workspace với ứng dụng Gemini và đảm bảo đã kích hoạt tính năng bộ nhớ trong phần cài đặt trí thông minh cá nhân. Bước thiết lập này đóng vai trò như một chiếc chìa khóa, cho phép Gemini truy cập và phân tích thông tin từ Gmail cũng như các công cụ khác trong Workspace của bạn. Một lưu ý nhỏ là hiện tại tính năng này chỉ mới khả dụng cho người dùng cá nhân thông thường, chưa hỗ trợ các tài khoản thuộc tổ chức giáo dục hoặc doanh nghiệp.

Ngay sau khi thiết lập thành công, bản tóm tắt hàng ngày sẽ xuất hiện gọn gàng ngay trên thanh bên của ứng dụng Gemini. Điểm thu hút nhất của bản tóm tắt này chính là cách Google sắp xếp luồng thông tin cực kỳ khoa học và có tính tương tác cao. Bạn sẽ thấy mọi thứ được phân bổ rõ ràng từ các nhiệm vụ cần chú ý xử lý ngay lập tức cho đến những gợi ý cho mục tiêu dài hạn. Không chỉ dừng lại ở việc đọc, bạn hoàn toàn có thể nhấn trực tiếp vào từng nhiệm vụ để xem thêm chi tiết, lập tức mở email hoặc lên lịch sự kiện mới ngay trên giao diện tóm tắt mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.

Lưu ý quan trọng về quyền riêng tư

Đổi lấy sự tiện lợi tối đa, hệ thống buộc phải được cấp quyền truy cập vào các luồng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu trước đó bạn đã tắt tính năng bộ nhớ để bảo mật thông tin, bạn sẽ buộc phải kích hoạt lại mới có thể sử dụng Daily Brief. Google cũng đưa ra khuyến cáo minh bạch rằng các thông tin tương tác với Gemini có thể được thu thập để tiếp tục huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo, và đôi khi sẽ có sự xem xét từ con người nhằm cải thiện hệ thống.

Do đó, người dùng nên cẩn trọng và cân nhắc kỹ khi liên kết nền tảng với các ứng dụng chứa nhiều thông tin nhạy cảm. Trong trường hợp trải nghiệm thực tế không mang lại nhiều hữu ích như mong đợi, bạn hoàn toàn có quyền chủ động tắt tính năng này trong phần cài đặt. Tuy nhiên, để dọn dẹp triệt để các dữ liệu mà hệ thống đã ghi nhớ, bạn cần thực hiện thêm bước xóa các đoạn hội thoại lưu trữ có chứa thông tin đó và ngắt kết nối với các ứng dụng không mong muốn.

Theo BGR