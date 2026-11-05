Đảng Cộng hoà thua đau, thoả thuận dầu diesel có thành phế tích ngay khi ông Trump còn tại vị?

Hai tàu chở dầu diesel từ Nga tới Mỹ đã chuyển hướng

Financial Times dẫn nguồn tin cho biết, hai tàu chở dầu diesel Nga tới Mỹ đã chuyển hướng. Điều này làm dấy lên suy luận về khả năng thoả thuận dầu diesel ký giữa Mỹ và Nga đang gặp phải trở ngại khó vượt qua.

Thực chất, đây cũng không phải là một cách quan điểm mới. Ngay trước thất bại đáng buồn của Đảng Cộng hoà tại bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến quyền kiểm soát của Hạ viện và Thượng viện Mỹ trở về với Đảng Dân chủ, nhiều nghị sĩ đã nỗ lực tìm cách huỷ bỏ thoả thuận trên.

Giữa tháng 10/2026, một nhóm nghị sĩ lưỡng Đảng đã gửi một bức thư phản đối việc dỡ bỏ trừng phạt xuất khẩu dầu diesel của Nga. Tiếp đó, Hạ nghị sĩ Dân chủ Gregory Meeks đã giới thiệu dự luật mang tên "Đạo luật Ngăn chặn các Thỏa thuận Dầu mỏ Tham nhũng với Nga".

Tàu Agioi Fanendes, một trong ba con tàu được cho là đang vận chuyển dầu diesel từ Nga đến Mỹ. Ảnh: RT

Mới đây, Thống đốc bang New Jersey Mikie Sherrill đã gửi một bức thư cảnh báo các quan chức cảng địa phương và các nhà vận hành về việc để các tàu chở dầu diesel Nga cập cảng là vi phạm luật liên bang. Cảng New Jersey là điểm trung chuyển hàng hoá đến cảng New York, vậy nên, hành động của vị Thống đốc bang có thể coi như ngăn chặn các tàu chở dầu diesel của Nga vào Mỹ.

Trên Financial Times, ông Matt Smith, chuyên gia phân tích tại Kpler cho biết, tàu chở dầu diesel thứ 3 từ Nga dự kiến cập cảng New York cuối tuần này. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng, tàu chở dầu này cũng sẽ chuyển hướng rời Mỹ.

Niềm tin vào thoả thuận dầu diesel

Những diễn biến mới, dù vậy, vẫn chưa thể bác bỏ hoàn toàn các lập luận bảo vệ tính khả thi của thoả thuận dầu diesel với Nga của Tổng thống Donald Trump.

Thứ nhất, dữ liệu mới nhất cho thấy, nguồn cung nhiên liệu của Mỹ đã giảm xuống dưới mức 100 triệu thùng, thấp nhất trong hơn hai thập kỷ. Nguồn bổ sung từ Nga sẽ giảm áp lực lên giá cho loại nhiên liệu huyết mạch của nền kinh tế Mỹ.

Thất bại của Đảng Cộng hoà trong bầu cử giữa nhiệm kỳ được đánh giá bắt nguồn từ một nguyên nhân quan trọng là sức khoẻ của nền kinh tế. Để nhận được sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử 2 năm tới, với Đảng Dân chủ, bóp nghẹt cơ hội giảm giá năng lượng có lẽ không phải là một quyết định khôn ngoan.

Thứ hai, ngay cả khi dự thảo Luật ngăn chặn dầu diesel Nga nhập khẩu vào Mỹ được đệ trình và vượt qua lưỡng viện, Tổng thống đương nhiệm Mỹ vẫn có thể từ chối ký thông qua. Để phủ quyết quyền lực này của Tổng thống Donald Trump, đạo luật phải đệ trình lại tại Hạ viện và Thượng viện và phải giành được 2/3 tổng số phiếu thông qua.

Thuyết âm mưu mới

Bloomberg dẫn một nguồn tin thân cận với điện Kremlin nhận định, thất bại của Đảng Cộng hoà trong bầu cử giữa nhiệm kỳ lại là cơ hội vàng để Nga giành thêm các nhượng bộ từ chính quyền Donald Trump.

Theo nguồn tin này, các nhà đàm phán Nga có thể thuyết phục ông Trump về những thoả thuận tiềm năng, ngay cả khi xung đột tại Ukraine chưa thể chấm dứt. Trước đó, các nhà đàm phán từ Mỹ cũng đã lựa chọn cách tiếp cận này khi đưa ra viễn cảnh hợp tác tươi sáng của Nga với các doanh nghiệp Mỹ khi xung đột trên kết thúc.

Trên The Conversation, các nhà phân tích nhận định, kể cả khi Đảng Cộng hoà đã mất quyền kiểm soát tại hai viện, chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump khó có khả năng chịu tác động sâu sắc và có những thay đổi lớn như chính sách đối nội.

Ông Trump sẽ tiếp tục làm chủ Nhà Trắng cho tới năm 2028 và có quyền thực hiện nhiều chính sách nằm trong quyền hạn Tổng thống. Nhiều Tổng thống Mỹ đối diện với kết quả không tốt trong bầu cử giữa nhiệm kỳ thường tích cực hơn trong các chính sách đối ngoại và ông Trump có thể không là ngoại lệ.

Theo The Conversation, ông Trump có nhiều không gian thực thi chính sách khi không cần quá thận trọng về các hệ luỵ chính trị từ chúng. Vị Tổng thống Mỹ, vì thế, có thể trở nên thất thường và khó đoán hơn.