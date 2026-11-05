Campuchia vay khẩn cấp gần 190 triệu USD từ chủ nợ lớn thứ 2, vẫn còn nợ hơn 1,3 tỷ USD

Chính phủ Campuchia và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết thỏa thuận vay khẩn cấp trị giá 189 triệu USD nhằm hỗ trợ Campuchia quản lý năng lượng và giải quyết vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng trong bối cảnh chi phí toàn cầu tăng cao.

Thỏa thuận được ký kết giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Aun Pornmoniroth và tân Trưởng đại diện Văn phòng JICA Campuchia, Iwama Nozomi, sau cuộc gặp xã giao tại Phnom Penh tuần trước.

Theo một thông cáo báo chí chung ngày 30/10, khoản tài trợ 30 tỷ yên Nhật, tương đương 189 triệu USD, thuộc chương trình "Hỗ trợ khẩn cấp nhằm tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định".

Chương trình này nhằm mục đích tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội thông qua các biện pháp can thiệp của chính phủ, nhằm ổn định nền kinh tế và duy trì sinh kế trong bối cảnh giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng cao, cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng do tình hình ở Trung Đông và các yếu tố khác gây ra.

Khoản vay này sẽ hỗ trợ ngân sách cho chính phủ nhằm giúp quản lý nguồn cung năng lượng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi và cải tiến năng lượng, tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và giải quyết các áp lực kinh tế phát sinh từ giá năng lượng và nguyên liệu thô toàn cầu tăng cao.

Khoản tài trợ này thể hiện sự hợp tác phát triển lâu dài giữa Campuchia và Nhật Bản, đặc biệt thông qua Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) và các chương trình cho vay ưu đãi nhằm hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Vương quốc.

Nhật Bản là một trong những đối tác phát triển quan trọng của Campuchia. Năm 2023, hai nước nâng cấp quan hệ từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Mối quan hệ được nâng cấp đã mở ra cơ hội mở rộng hợp tác song phương, tăng cường hỗ trợ phát triển và thực hiện các dự án ưu tiên mới trên các lĩnh vực trọng điểm, phù hợp với các chính sách, ưu tiên chiến lược và mục tiêu phát triển dài hạn của chính phủ.

Theo thông báo từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Campuchia, khoản vay hỗ trợ khẩn cấp này là một phần trong sự hỗ trợ liên tục của Nhật Bản dành cho Campuchia nhằm giải quyết các thách thức ảnh hưởng đến an ninh năng lượng và sự ổn định chuỗi cung ứng.

Khoản tài trợ này được đưa ra trong bối cảnh Campuchia đang đối mặt với những áp lực kinh tế từ bên ngoài, đặc biệt là chi phí năng lượng tăng cao đẩy giá thành sản xuất nông nghiệp, giá phân bón và chi phí vận chuyển tăng lên.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Campuchia, Nhật Bản là chủ nợ nước ngoài song phương lớn thứ 2 của Campuchia, sau Trung Quốc. Tính đến cuối quý 1/2026, Campuchia vay Nhật Bản 1,32 tỷ USD và vay Trung Quốc 3,9 tỷ USD.



