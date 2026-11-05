Mỹ lại tìm đến các đồng minh NATO để xin tiền trang bị vũ khí cho Ukraine

Mỹ đang chuẩn bị yêu cầu NATO cấp thêm kinh phí để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Khoản thiếu hụt trong các gói viện trợ đã được phê duyệt lên tới 2 tỷ USD, nhưng các đồng minh ngày càng đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc chi tiêu thêm.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Mỹ dự định đề nghị các đồng minh NATO tăng thêm kinh phí cho một chương trình cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine. Điều này cho thấy viện trợ quân sự dành cho Ukraine vẫn tiếp tục bất chấp căng thẳng đang diễn ra giữa Tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky.

Một nguồn tin giấu tên thảo luận về các cuộc đàm phán kín cho hay, Mỹ có thể yêu cầu thêm kinh phí ngay trong tháng này. Khoản tiền nằm trong chương trình "Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine" (PURL).

Mỹ đã báo hiệu cho một số đồng minh về ý định yêu cầu thêm kinh phí. Hiện chưa rõ Mỹ dự kiến sẽ nhận được bao nhiêu, nhưng nguồn tin cho rằng khoản thiếu hụt cho các gói vũ khí đã được phê duyệt ước tính khoảng 2 tỷ USD.

Cần nhấn mạnh, Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí, mặc dù các đồng minh chưa chuyển tiền thanh toán. Nếu Lầu Năm Góc quyết định tăng khối lượng cung cấp, tình trạng thiếu hụt ngân sách có thể trở nên trầm trọng hơn. Hiện Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận.

Sáng kiến PURL đã trở thành nền tảng trong nỗ lực của NATO nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Cơ chế này cho phép các đồng minh tài trợ việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine. Những đợt giao hàng trước đây bao gồm hệ thống phòng không quan trọng và nhiều thiết bị quân sự khác.

Vũ khí Mỹ vẫn được cung cấp đều đặn cho Ukraine.

Chiến dịch gây quỹ mới cho thấy một loạt tuyên bố gay gắt từ Mỹ và Ukraine không ngăn cản Lầu Năm Góc và các công ty quốc phòng Mỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine.

Theo các nguồn tin, Mỹ vẫn tiếp tục giao vũ khí ngay cả khi nguồn tài trợ từ các đồng minh chậm hơn đáng kể so với tốc độ bàn giao.

Ông Zelensky đang bị chỉ trích từ Tổng thống Trump và CEO của SpaceX, Elon Musk. Cả hai đều kêu gọi nhà lãnh đạo Ukraine từ chức.

Về phần mình, ông Zelensky cáo buộc Mỹ làm chậm hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink thuộc sở hữu của SpaceX, vốn rất quan trọng đối với Quân đội Ukraine, và trì hoãn việc giao hàng các tên lửa đánh chặn đã phê duyệt trước đó cho hệ thống phòng không Patriot theo chương trình PURL.

Giới chức Ukraine cũng cáo buộc Mỹ đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo, điều mà Mỹ liên tiếp phủ nhận.

Sự khác biệt giữa viện trợ quân sự thực tế và những tuyên bố công khai của ông Trump đã khiến các đồng minh của Mỹ hoang mang. Theo một số nguồn tin, điều này đã khiến họ ngần ngại chi trả cho những đợt cung cấp vũ khí mới.

Vấn đề trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi các nước châu Âu ngày càng ngần ngại tài trợ cho cuộc xung đột, vốn đang tiến gần đến năm thứ 5. Hơn nữa, một số quốc gia châu Âu quan trọng, gồm: Tây Ban Nha, Pháp và Ý đang phải đối mặt với những cuộc bầu cử trong năm nay hoặc năm tới.

Tháng trước, Mỹ đe dọa đình chỉ việc cung cấp hàng hóa theo chương trình PURL để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, theo một số nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, lời đe dọa này đã không được thực hiện và chương trình vẫn tiếp tục hoạt động.

Ngoài sáng kiến PURL, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt việc bán tên lửa Patriot cho Ukraine trị giá 2,1 tỷ USD. Thương vụ này sẽ được tài trợ bởi Canada, Đức, Na Uy và Liên minh châu Âu. Trong thỏa thuận liên quốc gia về bán vũ khí của Mỹ, thông thường phải mất vài năm kể từ khi phê duyệt đến khi thiết bị được giao trên thực tế.