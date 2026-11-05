Xiaomi khoe robot hình người đã có thể làm việc như công nhân, phiên bản gia đình vẫn đang tập dọn dẹp

Ông Lôi Quân nói đây là lần đầu tiên robot của hãng làm trọn một ca như công nhân thực thụ, chứ không còn dừng ở màn trình diễn trên sân khấu triển lãm.

Hai robot một đen một trắng, cùng làm một việc

Trong đoạn video tua nhanh dài gần 6 phút, hai robot CyberOne 02 (một đen, một trắng) đứng tại xưởng lắp ráp cuối nhà máy xe điện Xiaomi. Công việc của chúng là sắp xếp các tấm ốp bên của bảng điều khiển trung tâm ô tô.

Đây là linh kiện lớn, khá mềm, hình dáng không đều và thường nằm lộn xộn trong khay. Hai robot phải tự tay lấy ra, xoay chỉnh đúng chiều, rồi đặt vào đúng vị trí trên giá đỡ, theo đúng thứ tự xe sẽ được lắp trên dây chuyền. Theo The Paper, đây là loại việc mà robot công nghiệp đời cũ rất khó làm, vì linh kiện không đứng cố định một chỗ và mỗi lần lại khác nhau.

Ca 8 tiếng 5 phút, sạc hai lần, làm rơi linh kiện robot khác liền ra nhặt hộ

Trong ca làm, hai robot sạc pin tổng cộng hai lần, sau khi làm việc tích lũy 3 tiếng 2 phút và 6 tiếng 3 phút. Ở nửa sau của ca, một robot lỡ tay làm rơi linh kiện xuống sàn. Một robot khác đi bằng bánh xe đã chạy tới nhặt lên giúp. Sau khi video lan truyền, nhiều cư dân mạng Trung Quốc gọi đó là "cảnh đồng nghiệp đỡ nhau" dễ thương.

Tổng thời gian làm việc ổn định của hai robot đạt 8 tiếng 5 phút. Ông Lôi Quân nhận định đây là lần đầu tiên mẫu robot Xiaomi đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất một ca trọn ngày của một vị trí trong xưởng.

Khi được cư dân mạng hỏi vì sao cần robot hình nhân trong khi cánh tay máy công nghiệp đã làm được nhiều việc, ông Lôi Quân giải thích đây là robot đa năng, phần cứng không cần thay đổi mà vẫn có thể chuyển sang nhiều vị trí và loại công việc khác nhau.

Phiên bản gia đình đã làm 3 phòng, hơn 50 việc lặt vặt trong một lượt

Sáng 5/11, ông Lôi Quân đăng tiếp một đoạn video khác lên mạng xã hội, lần này là phiên bản gia đình của robot đang thử nghiệm tại căn hộ Xiaomi Youth Apartment, theo Sina News.

Trong đoạn video, robot đi qua 3 phòng và hoàn thành hơn 50 việc lặt vặt trong một lượt, kéo dài hơn 30 phút liên tục. Các việc cụ thể gồm: dọn rác trên mặt bàn, bỏ vỏ chai nước và hộp đồ ăn mang về vào thùng rác, xếp gọn tai nghe, dây sạc và thú bông đang vương vãi, mang sách và kéo về đúng chỗ cũ. Sau khi làm xong, robot còn tự đi một vòng kiểm tra lại các phòng, chỉ dừng khi xác nhận mọi việc đã hoàn thành.

Theo Sina News, bản gia đình chạy trên cùng nền tảng trí tuệ nhân tạo Xiaomi-Robotics-1 như bản nhà máy. Tuy vậy, môi trường gia đình được đánh giá khó hơn xưởng sản xuất, vì đồ đạc trong nhà không xếp theo chuẩn, hay có tình huống bất ngờ, đòi hỏi robot phải nhận biết và phán đoán linh hoạt hơn. Sina News lưu ý thẳng rằng ở giai đoạn hiện tại, robot vẫn còn khoảng cách so với việc thật sự bước vào nhà của người dân bình thường, và Xiaomi vẫn đang thu thập thêm dữ liệu từ các căn hộ thực tế để cải tiến.

Theo Sina