Kỹ sư Nga phát triển thành công tàu chạy không cần dầu diesel: Chạy hơn 700 km bằng 'nước', dự kiến chở khách từ năm 2027

Đoàn tàu được hoàn thiện tại nhà máy chế tạo máy Demikhovo, ngoại ô Moscow. Đây là mẫu tàu chở khách sàn thấp đầu tiên được chế tạo tại Nga sử dụng pin nhiên liệu hydro. Theo kế hoạch, những đoàn tàu đầu tiên sẽ được đưa tới Sakhalin, hòn đảo của Nga trên Thái Bình Dương, nằm ở phía bắc Nhật Bản.

Dự án được phát triển bởi Transmashholding (TMH), một trong những nhà sản xuất phương tiện đường sắt và giao thông đô thị lớn nhất Nga, với sự tham gia của Đường sắt Nga, Rosatom và chính quyền vùng Sakhalin. Các bên bắt đầu hợp tác phát triển tàu hydro theo thỏa thuận ký năm 2019.

Thống đốc Sakhalin Valeri Limarenko cho biết dự án đã được triển khai trong nhiều năm và quá trình lắp ráp dự kiến hoàn thành trong năm nay. Ông cho hay, trên thực tế, đoàn tàu đã được lắp ráp và đang chuyển sang giai đoạn thử nghiệm.

Các cuộc thử nghiệm đầu tiên dự kiến bắt đầu trong tháng 11. Sang năm 2027, đoàn tàu sẽ trải qua thử nghiệm động lực học tại Moscow và khu vực lân cận, trước khi được chuyển tới Sakhalin vào giữa năm.

Một trong những thông số đáng chú ý nhất của đoàn tàu là phạm vi hoạt động. TMH dự kiến sản xuất hai cấu hình khác nhau.

Phiên bản gồm 2 toa chở khách có thể di chuyển hơn 700 km chỉ bằng hệ thống pin nhiên liệu hydro. Khi kết hợp với bộ pin lưu trữ năng lượng trên tàu, phạm vi hoạt động có thể tăng lên khoảng 740 km.

Phiên bản thứ 2 gồm 3 toa chở khách, sử dụng cùng hệ thống hydro, có thể chạy khoảng 480 km. Hệ thống lưu trữ năng lượng trên tàu giúp bổ sung thêm khoảng 80 km hành trình.

Cả hai cấu hình đều có một toa kỹ thuật riêng chứa hệ thống năng lượng hydro. Khoang này được trang bị cảm biến đo nồng độ hydro và thiết bị phát hiện cháy nhằm tăng mức độ an toàn cho hành khách cũng như nhân viên đường sắt.

Không giống động cơ diesel đốt nhiên liệu và tạo ra hỗn hợp khí thải, hệ thống pin nhiên liệu hydro tạo ra điện thông qua phản ứng điện hóa, với sản phẩm thải tại điểm sử dụng chủ yếu là hơi nước. Điều này khiến tàu hydro được xem là một lựa chọn giảm phát thải tại những khu vực chưa có đường dây điện trên cao hoặc hệ thống điện khí hóa đường sắt.

Đây cũng là một trong những lý do Sakhalin được lựa chọn làm nơi triển khai những đoàn tàu đầu tiên.

Sau quá trình thử nghiệm và chứng nhận trong năm 2027, các đoàn tàu hydro dự kiến bắt đầu vận hành thương mại vào cuối năm đó. Sakhalin cũng đang phát triển một trung tâm thử nghiệm hydro chuyên dụng để phục vụ dự án.

Trong khi đoàn tàu đầu tiên bước vào giai đoạn thử nghiệm, hệ thống pin nhiên liệu hydro thứ hai đã được đưa vào sản xuất. Động thái này nằm trong kế hoạch rộng hơn của Moscow nhằm xây dựng một nền tảng thống nhất cho thế hệ tàu đô thị, ngoại ô và liên vùng mới hoạt động trên mạng đường sắt khổ 1.520 mm của Nga.

Việc đưa tàu hydro tới Sakhalin cũng nối tiếp quá trình hiện đại hóa kéo dài nhiều năm đối với hệ thống đường sắt trên đảo. Mạng lưới đường sắt tại đây trước kia sử dụng khổ 1.067 mm, được xây dựng trong giai đoạn khu vực này nằm dưới sự quản lý của Nhật Bản trước Thế chiến II.

Nga bắt đầu chuyển đổi mạng lưới sang tiêu chuẩn đường sắt khổ rộng 1.520 mm từ hơn 2 thập kỷ trước. Đường sắt Nga hoàn thành dự án vào năm 2020, tạo điều kiện để các phương tiện hiện đại hơn có thể hoạt động trên toàn mạng lưới.

Nếu quá trình thử nghiệm diễn ra đúng kế hoạch, tàu hydro sẽ bổ sung một lựa chọn mới cho các tuyến chưa điện khí hóa của Nga, nơi đầu máy diesel hiện vẫn đóng vai trò quan trọng.

Theo IE﻿