Quan chức Nga nói gì về đề xuất nhằm hạn chế quyền phủ quyết của HĐBA LHQ?

"Chúng tôi sẽ không bao giờ bật đèn xanh cho các đề xuất nhằm hạn chế việc sử dụng quyền phủ quyết trong HĐBA LHQ, bất kể lý do được đưa ra là gì.

Quyền này không phải là đặc quyền mà là gánh nặng trách nhiệm đặc biệt, một công cụ khuyến khích việc tìm kiếm các thỏa hiệp lâu dài và công bằng.

Sự suy giảm hiệu quả hoạt động của HĐBA LHQ không bắt nguồn từ việc sử dụng quyền phủ quyết, mà từ chính sách của thiểu số phương Tây.

Những người thiểu số phương Tây này tiếp tục cố gắng sử dụng LHQ một cách độc quyền, để thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng họ", Giám đốc Vụ Tổ chức Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga Kirill Logvinov, nói trong cuộc phỏng vấn với TASS hôm 4/11.

Về vai trò có thể có của Tổng Thư ký LHQ tiếp theo trong quá trình cải cách, ông Logvinov cho biết, "vấn đề này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của họ".

"Như tôi đã lưu ý, vấn đề này là đặc quyền của các quốc gia thành viên LHQ", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.