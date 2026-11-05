Những bức ảnh gây sốc cho thấy mảnh vỡ máy bay rơi ở Mỹ xuyên thủng mái nhà, rơi thẳng xuống bếp gia đình ở cách xa vài km

Các bức ảnh gây sốc cho thấy những mảnh vỡ từ chiếc phi cơ riêng Learjet xấu số bị rơi ở Florida (Mỹ) hôm 1/11 - làm toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng - đã xé rách mái nhà của một người phụ nữ và rơi xuống phòng bếp nhà bà.

Chiếc phi cơ đang trên hành trình từ Austin, Texas đến Bahamas thì bắt đầu lao dốc với tốc độ khoảng 32.000 feet/phút (hơn 9.700 m/phút) vào khoảng 12:40 trưa Chủ Nhật, trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ gần một khu nhà lưu động ở Palm Springs, Florida.

Những hình ảnh do kênh WPBF 25 News thu thập được cho thấy thứ dường như là mảnh kim loại máy bay nằm trên sàn bếp nhà bà Ana Escobar, sống cách hiện trường vụ rơi chưa đầy một dặm.

Các mảnh vỡ nghi là của máy bay nằm bên trong nhà bếp của một phụ nữ ở West Palm Beach

Các điều tra viên cho biết hôm thứ Ba (3/11) rằng nhiều bộ phận quan trọng của chiếc máy bay đã bị gãy rời trước khi nó chạm đất và được tìm thấy trong bán kính từ 1,3 đến 3,8 dặm (khoảng 2 đến 6 km) tính từ vị trí máy bay rơi.

Bà Escobar chia sẻ với WPBF 25 News rằng mảnh vỡ đã lao thẳng qua mái nhà trước khi đáp xuống bếp, và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach đã thu gom nó hôm thứ Ba để làm bằng chứng.

Trong khi đó, ông Peter DiMaira cho biết ông đã tìm thấy những mảnh vỡ trông giống như phần đuôi máy bay ở gần nơi ông làm việc, cách hiện trường 3,8 dặm. Ông DiMaira đã liên hệ với văn phòng cảnh sát trưởng.

Người phát ngôn của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), ông Thomas B. Chapman, phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng cánh lái chiều (elevator) bên trái của máy bay - một bộ phận ở phần đuôi dùng để điều khiển máy bay bay lên hoặc hạ xuống - đã được tìm thấy tách làm ba phần trong khoảng cách từ 1,3 đến 3,8 dặm tính từ hiện trường tai nạn.

Ông Chapman cho biết: "Điều này cho chúng tôi biết rằng ít nhất một số linh kiện, một số mảnh vỡ quan trọng của máy bay đã bị tách ra trước khi va chạm."

"Điều đó chính xác có ý nghĩa gì về nguyên nhân khiến máy bay mất kiểm soát, hay liệu việc rơi mất bộ phận này là hậu quả của các lực tác động lên máy bay, chúng tôi hiện vẫn chưa rõ. Sẽ cần phải phân tích thêm."

Ông Chapman nói thêm rằng khoảng cách tìm thấy các mảnh cánh lái chiều chứng minh chúng đã gãy rời trước khi máy bay rơi, chứ không phải bị văng ra do lực va chạm lúc chạm đất.

Ông Chapman giải thích: "Chức năng của cánh lái chiều là điều khiển độ nâng hạ (pitch). Ở tốc độ đó, tôi không biết liệu nó có còn tác dụng hay không ngay cả khi vẫn gắn liền với máy bay. Nhưng việc biết rằng bộ phận này đã bị rơi mất là một bằng chứng rất quan trọng giúp hướng chúng tôi đến các khía cạnh khác cần điều tra.

Ông Chapman xác nhận thời tiết mưa bão tại Florida hôm Chủ Nhật "vẫn là trọng tâm chính của cuộc điều tra".

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Vụ tai nạn bi thảm đã lấy đi mạng sống của một gia đình trẻ 4 người đến từ Texas, 2 người bạn của họ, người bảo mẫu cùng với một cơ trưởng giàu kinh nghiệm và một nữ cơ phó 20 tuổi (người đã nhận bằng lái máy bay từ khi còn học cấp 3).

Nhà sáng lập công nghệ triệu phú Adam Robinson (44 tuổi), người vợ Helen Sharp, cùng hai con nhỏ là Emma (4 tuổi) và Charlie (2 tuổi) nằm trong số các nạn nhân, anh trai của Robinson đã xác nhận hôm thứ Hai.

Những người bạn của họ là Rachael Reed, Charmi Fehr cùng người bảo mẫu Anita Maria Apellido Cetina cũng đã thiệt mạng trong bi kịch này.

Cơ trưởng Jeff Gregory (55 tuổi) dường như đã đọc Kinh qua sóng vô tuyến truyền về Trạm Điều khiển Không lưu trong những giây cuối cùng trước khi chiếc charter Learjet 60 trị giá 2 triệu USD lao xuống đất.

Cơ phó Nathalia Filgueiras (20 tuổi) được nghe thấy tiếng la hét khi cô nỗ lực thông báo về tình trạng nguy cấp của máy bay trong tín hiệu vô tuyến cuối cùng trước khi va chạm.

Nguồn: NYPost