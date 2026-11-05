Quân 11 nước áp sát Nga - Moscow hé lộ nơi Iskander vừa bắn trúng, cảnh cáo một nước về "bước ngoặt 11/11"

Quân 11 nước áp sát Nga

Warfiles đưa tin, khoảng 2.800 quân nhân từ 11 quốc gia dự kiến tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Koalicja tại Ba Lan từ ngày 9 đến 22/11, trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại khu vực Đông Âu tiếp tục gia tăng.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng tham gia đến từ Bỉ, Estonia, Pháp, Đức, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Trong đó, Pháp dự kiến triển khai khoảng 1.100 quân nhân, còn Anh đóng góp 300 binh sĩ cùng các máy bay chiến đấu Typhoon và máy bay tiếp dầu Voyager.

Cuộc tập trận do Anh và Pháp phối hợp chỉ huy, tập trung kiểm tra năng lực điều phối, chỉ huy và bảo đảm hậu cần cho một lực lượng đa quốc gia có khả năng tham gia sứ mệnh hỗ trợ an ninh Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: BI

Mặc dù có sự tham gia của nhiều thành viên NATO, Koalicja không phải cuộc tập trận chính thức do liên minh quân sự này tổ chức. Thông tin được công bố cũng không đồng nghĩa toàn bộ lực lượng tham gia đều được triển khai trực tiếp sát biên giới Nga.

Đáng chú ý, hoạt động tập trận diễn ra trong bối cảnh Ba Lan đồng thời tăng cường lực lượng an ninh tại khu vực giáp vùng Kaliningrad của Nga.

Theo đài RMF24, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thông báo về việc điều động thêm cảnh sát, lực lượng chống khủng bố và tăng cường hoạt động của lực lượng biên phòng.

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan tình báo cảnh báo nguy cơ xảy ra những hoạt động phá hoại trong nửa đầu tháng 11.

Ông Tusk cho biết lực lượng biên phòng từng phát hiện những người khả nghi mang đèn pin xuất hiện gần đường biên giới trong đêm 2 rạng sáng 3/11.

Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, giới chức nước này đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn nguy cơ xảy ra một hành động khiêu khích, mặc dù chưa thể xác định đầy đủ mục đích của những người liên quan.

Tư lệnh tối cao lực lượng NATO tại châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich, cũng cảnh báo Warsaw về nguy cơ xuất hiện các hoạt động khiêu khích hoặc phá hoại.

Trong khi đó, theo The Wall Street Journal, NATO đang xem xét những phương án tác chiến mới, bao gồm khả năng sử dụng vũ khí tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga nếu xảy ra xung đột.

Các mục tiêu được đề cập bao gồm căn cứ hậu phương, kho dự trữ và cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Về phía Moscow, Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công các nước NATO. Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng tuyên bố Nga không tìm kiếm đối đầu quân sự với châu Âu, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu xung đột xảy ra.

Moscow hé lộ mục tiêu Iskander vừa đánh trúng

Giữa lúc Ba Lan tăng cường lực lượng tại biên giới và các nước châu Âu chuẩn bị hoạt động quân sự đa quốc gia, những diễn biến mới tại Ukraine tiếp tục thu hút sự chú ý khi truyền thông Nga tiết lộ thông tin về một cuộc tập kích gây cháy lớn gần Kiev.

Theo Warfiles, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào hậu phương Ukraine trong đêm 4 rạng sáng 5/11. Một trong những địa điểm đáng chú ý là khu vực Sofiivska Borshchahivka, ngoại ô Kiev, nơi xảy ra đám cháy lớn tại một tổ hợp kho hàng.

Mục tiêu bị đánh trúng là cơ sở hậu cần lưu trữ UAV, đạn dược và trang thiết bị quân sự Ukraine.

Người dân địa phương cho biết nhiều vụ nổ thứ cấp liên tục xảy ra trong nhiều giờ sau cuộc tấn công, khiến lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn trong việc khống chế ngọn lửa.

Tên lửa Iskander khai hỏa. Ảnh: BQP Nga.

Điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Nikolaev, ông Sergey Lebedev, tiết lộ những chi tiết về mục đích sử dụng của tổ hợp này.

Theo ông, nhà kho không chỉ chứa hàng hóa thương mại mà một phần diện tích còn được sử dụng để cất giữ vật tư quân sự, đóng gói trong các thùng gỗ và carton.

Hàng hóa được vận chuyển đến bằng xe tải hạng nặng, sau đó phân phối thành từng lô nhỏ bằng xe tải nhẹ và xe bán tải.

Ông Lebedev cho biết những hình ảnh được công bố cho thấy phần lớn công trình đã chìm trong biển lửa, nhiều kết cấu kim loại bị sập, trong khi hoạt động cứu hỏa vẫn tiếp diễn.

Đáng chú ý, cuộc tấn công xảy ra gần khu vực vừa xuất hiện những cáo buộc liên quan đến một cơ sở giam giữ bí mật của Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Theo Đài TST, trước đó, một nhóm người Ukraine cùng các nhà báo đã tìm cách đột nhập cơ sở bị nghi là nơi giam giữ quân nhân cùng những người bị bắt giữ.

Bài báo dẫn lại các cáo buộc liên quan đến thành viên Quân đoàn Azov số 1, trong đó có thông tin về những người bị đánh đập và tra tấn nghiêm trọng.

Giữa những diễn biến này, trên mạng xã hội Nga xuất hiện thông tin: "Tên lửa Iskander đã đánh trúng nhà tù ở Kiev".

Trong một diễn biến khác, truyền thông Nga đưa tin về các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine, trong đó có Nhà máy nhiệt điện Pridneprovskaya tại Dnepropetrovsk.

Theo ông Lebedev, cuộc tấn công vào nhà máy có sự tham gia của ít nhất 22 UAV Geran-2 và ba UAV phản lực Geran-4, gây ra một đám cháy lớn.

Bộ Năng lượng Ukraine cũng xác nhận những cuộc tấn công của Nga đã buộc các nhà máy điện hạt nhân nước này phải giảm sản lượng điện do hạ tầng truyền tải bị hư hại.

Kremlin cảnh báo nóng một nước về bước ngoặt ngày 11/11

Giữa lúc các cuộc tập kích tiếp tục gây sức ép lên hệ thống năng lượng Ukraine, Moscow đồng thời phát đi cảnh báo tới một đồng minh lâu năm. Lần này, tâm điểm không nằm trên chiến trường mà ở cuộc họp có thể làm thay đổi vị thế của quốc gia này trong một liên minh an ninh do Nga giữ vai trò chủ chốt.

Armenia đang đứng trước nguy cơ bị tước quyền biểu quyết tại Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), sau khi Nga chuẩn bị dự thảo quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Yerevan.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti ngày 4/11, Tổng thư ký CSTO Taalatbek Masadykov cho biết Moscow đã đề xuất áp dụng Điều 25 Hiến chương CSTO đối với Armenia.

Theo đó, quốc gia này có thể bị đình chỉ quyền biểu quyết và quyền đề cử công dân vào những vị trí quan trọng trong tổ chức do không hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Căng thẳng Nga-Armenia vẫn đang gia tăng. Ảnh: BI

Vấn đề dự kiến được đưa vào chương trình nghị sự của Hội đồng An ninh Tập thể trong các ngày 10–11/11.

Ông Masadykov nhấn mạnh Armenia đã gần như không tham gia tích cực vào các hoạt động chung của CSTO trong ba năm qua, dù vẫn duy trì tư cách thành viên và hiện diện tại những cuộc họp của đại diện thường trực.

Theo Hiến chương CSTO, quốc gia thành viên không thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính trong thời gian dài có thể bị đình chỉ một số quyền cho đến khi thanh toán đầy đủ khoản nợ.

Trước đó, cựu Tổng thư ký CSTO Nikolai Bordyuzha từng đề xuất biện pháp mạnh hơn, bao gồm khả năng loại Armenia khỏi liên minh.

Tuy nhiên, lãnh đạo CSTO hiện chưa xác nhận việc xem xét khai trừ Armenia.

Căng thẳng giữa Moscow và Yerevan đã kéo dài kể từ khi Armenia tuyên bố đình chỉ tham gia các hoạt động của CSTO vào tháng 2/2024.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đồng thời thúc đẩy chính sách hội nhập phương Tây và chuẩn bị các bước cần thiết để nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu.

Theo nhà lãnh đạo Armenia, thời điểm nộp đơn chính thức có thể rơi vào năm 2027 hoặc 2028.

Trước những động thái này, Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần kêu gọi Armenia xác định rõ định hướng hội nhập.

Ông Putin nhấn mạnh Yerevan có toàn quyền lựa chọn đối tác, nhưng việc đồng thời tham gia Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và EU sẽ đặt ra những mâu thuẫn về nghĩa vụ và quy định.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng cảnh báo rằng các nước EAEU không có nghĩa vụ tiếp tục dành ưu đãi kinh tế cho Armenia để hỗ trợ nước này chuẩn bị gia nhập EU.

Nếu đề xuất hạn chế quyền lợi được thông qua tại cuộc họp CSTO sắp tới, Armenia có thể mất quyền tham gia biểu quyết đối với những quyết định quan trọng của tổ chức cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Đây sẽ là bước chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa Moscow và Yerevan, giữa lúc Armenia đang thúc đẩy định hướng hội nhập châu Âu và từng bước giảm mức độ tham gia vào các cơ chế an ninh do Nga dẫn dắt.