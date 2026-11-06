Thưởng hơn 150 triệu đồng, số cặp đôi kết hôn vẫn giảm hơn nửa triệu: Quốc gia này nguy cơ đón thêm tin buồn năm 2027

Theo số liệu được Bộ Dân chính Trung Quốc công bố hôm 4/11, nước này ghi nhận 4,648 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 504.000 cặp so với cùng kỳ năm trước, tương đương gần 10%.

Diễn biến này cho thấy số cuộc hôn nhân tại Trung Quốc có thể tiếp tục giảm trong cả năm 2026, sau khi phục hồi trong năm 2025.

Chuyên gia nghiên cứu He Yafu tại tỉnh Quảng Đông nhận định số cặp đôi đăng ký kết hôn trong năm nay nhiều khả năng sẽ thấp hơn năm trước.

Dựa trên tỷ trọng đăng ký kết hôn của từng quý trong những năm trước, ông ước tính tổng số cặp đôi kết hôn trên toàn Trung Quốc trong năm 2026 sẽ dao động từ 5,88 triệu đến 6,46 triệu. Ngay cả khi đạt mức cao nhất trong dự báo, con số này vẫn thấp hơn năm 2025.

Theo ông He, số trẻ chào đời tại Trung Quốc đã giảm trong những năm gần đây, làm trầm trọng thêm những thách thức về dân số đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong đó, số lượng đăng ký kết hôn là một chỉ báo quan trọng để dự báo số trẻ được sinh ra.

"Phần lớn các gia đình Trung Quốc kết hôn trước khi sinh con, trong khi tỷ lệ trẻ sinh ngoài hôn nhân chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Vì vậy, số lượng đăng ký kết hôn có mối liên hệ chặt chẽ với số trẻ chào đời", ông He giải thích.

Ông cảnh báo việc số cuộc hôn nhân giảm trong năm 2026 sẽ tác động tiêu cực đến số trẻ được sinh ra trong năm 2027.

Số liệu công bố hôm 4/11 cũng cho thấy Trung Quốc ghi nhận 2,082 triệu trường hợp đăng ký ly hôn trong 9 tháng đầu năm, tăng 5.000 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, số cuộc hôn nhân tại Trung Quốc đã phục hồi mạnh trong năm 2025, tăng 10,8% lên 6,765 triệu cặp đôi. Đà tăng này được thúc đẩy bởi xu hướng lựa chọn ngày cưới tốt, sự thuận tiện của dịch vụ đăng ký kết hôn trên toàn quốc và các chính sách khuyến khích từ chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, xét trong dài hạn, số cuộc hôn nhân tại Trung Quốc đã giảm đáng kể so với mức đỉnh 13,469 triệu cặp vào năm 2013. Con số này nhìn chung liên tục giảm trong những năm sau đó, lần đầu giảm xuống dưới 10 triệu cặp vào năm 2019.

Đến năm 2024, Trung Quốc chỉ ghi nhận 6,1 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn, mức thấp kỷ lục kể từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu.

Số cuộc hôn nhân giảm cũng kéo theo xu hướng suy giảm tỷ lệ sinh. Năm 2025, số trẻ chào đời tại Trung Quốc xuống mức thấp kỷ lục, chưa đến 10 triệu trẻ so với thời điểm đạt đỉnh năm 2016. Như vậy, số trẻ được sinh ra hằng năm tại quốc gia này đã giảm hơn một nửa trong chưa đầy một thập kỷ.

Trước thực trạng trên, chính quyền nhiều địa phương tại Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm khuyến khích người trẻ kết hôn.

Phần lớn các tỉnh đã kéo dài thời gian nghỉ phép kết hôn, trong đó Sơn Tây và Cam Túc áp dụng thời gian nghỉ dài nhất, lên tới 30 ngày.

Dịch vụ đăng ký kết hôn cũng được cải thiện tại nhiều địa phương, với các điểm đăng ký được bố trí ngay trong bệnh viện, ngân hàng và nhà ga tàu điện ngầm nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Một số địa phương thậm chí áp dụng chính sách thưởng tiền mặt cho các cặp đôi mới cưới.

Tháng 7/2026, huyện Minh Khê thuộc tỉnh Phúc Kiến triển khai khoản thưởng một lần trị giá 3.000 nhân dân tệ (khoảng 450 USD) dành cho người dân địa phương kết hôn lần đầu.

Đáng chú ý, một ngôi làng tại Quảng Châu đưa ra mức thưởng lên tới 40.000 nhân dân tệ (hơn 150 triệu VNĐ) cho các cặp đôi kết hôn và duy trì cuộc hôn nhân ít nhất một năm, theo truyền thông chính thức của địa phương.

Đây là một trong những chính sách thưởng kết hôn hào phóng nhất được ghi nhận tại Trung Quốc, trong bối cảnh quốc gia này đang tìm cách đảo ngược xu hướng suy giảm số cuộc hôn nhân và số trẻ chào đời.

Theo SCMP