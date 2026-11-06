Quan chức Fed bất ngờ phát tín hiệu mới về lãi suất

Chủ tịch Fed Cleveland - bà Beth Hammack.

Phát biểu chuẩn bị cho một sự kiện tại Zurich (Thụy Sĩ) ngày 5/11, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nhận định ngân hàng trung ương vẫn còn nhiều việc phải làm để kiểm soát lạm phát, khi áp lực giá cả duy trì ở mức cao không thể chấp nhận được.

Bà nói: "Tôi cho rằng chính sách tiền tệ cần chuyển sang trạng thái thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mức 2% trong thời gian hợp lý."

Dù không đề cập thời điểm Fed nên tiếp tục tăng lãi suất, bà nhấn mạnh việc điều chỉnh từng bước với mức tăng nhỏ và tần suất thường xuyên hơn sẽ là phương án phù hợp. Theo bà, cách tiếp cận này giúp giảm thiểu xáo trộn đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp và thị trường tài chính, thay vì phải thực hiện những đợt tăng lãi suất mạnh trong thời gian ngắn.

Việc nâng lãi suất dần dần cũng hạn chế nguy cơ chính sách tiền tệ phản ứng quá chậm trước diễn biến kinh tế, khiến tâm lý kỳ vọng lạm phát cao ăn sâu vào nền kinh tế.

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ 1 tuần sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 3,75-4%, bất chấp việc các nhà hoạch định chính sách thừa nhận lạm phát vẫn quá cao. Trước đó, Fed đã tăng lãi suất vào tháng 9 và thị trường tài chính hiện kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Tại cuộc họp cuối tháng 10, bà Hammack cùng Thống đốc Fed Lisa Cook là 2 trong số 12 thành viên có quyền biểu quyết phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất. Cả hai đều muốn tăng thêm 0,25 điểm phần trăm.

Đây cũng không phải lần đầu Chủ tịch Fed Cleveland thể hiện quan điểm cứng rắn. Hồi cuối tháng 7, bà từng bỏ phiếu phản đối khi Fed quyết định chưa điều chỉnh lãi suất.

Theo bà Hammack, chính sách tiền tệ hiện tại cùng các điều kiện tài chính nói chung chưa tạo ra đủ sức ép để hạ nhiệt nền kinh tế và đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Vì vậy, Fed cần tiếp tục nâng chi phí vay ngắn hạn.

Bên cạnh vấn đề lãi suất, bà Hammack cũng đề cập tầm quan trọng của tính độc lập đối với ngân hàng trung ương. Theo bà, khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và bằng chứng kinh tế, thay vì chịu sức ép chính trị, là yếu tố then chốt để Fed thực hiện mục tiêu ổn định giá cả.

Chủ tịch Fed Cleveland cho rằng việc bảo vệ tính độc lập không chỉ có ý nghĩa đối với chính sách tiền tệ Mỹ, mà còn góp phần duy trì vị thế quốc tế của đồng USD.

Dành phần lớn bài phát biểu để thảo luận về vai trò của đồng bạc xanh, bà Hammack nhận định USD vẫn là đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới với khoảng cách lớn so với các đồng tiền khác.

Vị thế này được củng cố bởi sức mạnh của các thể chế Mỹ, hệ thống pháp luật và những nền tảng tạo dựng niềm tin đối với đồng tiền.

"Vị thế của USD phụ thuộc vào việc duy trì những phẩm chất nền tảng làm nên sức mạnh của nó", bà nói, đồng thời nhấn mạnh tính độc lập của ngân hàng trung ương là một trong những yếu tố quan trọng.

Bà thừa nhận tỷ trọng USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu có thể đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa đồng tiền này sắp đánh mất vai trò quốc tế.

Đối với tiền mã hóa, Chủ tịch Fed Cleveland cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng các tài sản này thay thế đồng bạc xanh. Theo bà, biến động giá mạnh khiến tiền mã hóa trở thành phương tiện lưu giữ giá trị kém ổn định hơn USD.

Theo Yahoo Finance﻿