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Lốc xoáy dữ dội quét qua nhà ga sân bay, kính vỡ tung tóe, hành khách ôm đầu trú ẩn

| | Tài chính quốc tế

Một trận lốc xoáy kép quét qua Brazil khiến sân bay tại thành phố Chapecó hư hại nghiêm trọng. Hành khách hoảng loạn tìm nơi trú ẩn khi gió giật mạnh phá vỡ cửa kính, cuốn các mảnh vỡ bay khắp nhà ga.

Theo The Sun, sự việc xảy ra vào sáng 4/11 tại thành phố Chapecó, bang Santa Catarina, Brazil. Những hình ảnh ghi lại tại sân bay Serafim Enoss Bertaso cho thấy cảnh tượng hỗn loạn khi lốc xoáy bất ngờ tràn qua khu vực nhà ga chờ.

Gió mạnh kèm mưa lớn liên tục quật vào tòa nhà, làm vỡ cửa kính, khiến hệ thống điện bị ảnh hưởng và nhiều mảnh vỡ bay vèo qua các ô cửa. Các hành khách hoảng sợ vội vã chạy tìm nơi trú ẩn, một số người phải co cụm lại để tránh sức gió.

Đáng chú ý, một tấm chắn lớn, được cho là làm bằng nhựa, bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Sự cố khiến khu vực nhà ga bị hở, để lộ những hành khách bên trong trước sức gió dữ dội.

Clip: CNA

Lốc xoáy dữ dội quét qua nhà ga sân bay, kính vỡ tung tóe, hành khách ôm đầu trú ẩn- Ảnh 1.
Lốc xoáy dữ dội quét qua nhà ga sân bay, kính vỡ tung tóe, hành khách ôm đầu trú ẩn- Ảnh 2.

Những hình ảnh được ghi lại (Ảnh: X/Nexta_tv)

Lực lượng khẩn cấp nhanh chóng có mặt để khắc phục hư hại tại lối vào sân bay. Toàn bộ hoạt động bay tại đây phải tạm dừng đến ngày 6/11 để phục vụ công tác sửa chữa và kiểm tra an toàn.

Không chỉ sân bay, nhiều khu vực khác trong thành phố cũng chịu thiệt hại nặng nề. Những cơn gió giật mạnh với tốc độ lên tới 78 dặm/giờ (khoảng 126 km/h) đã thổi bay mái nhà, quật đổ cây cối và cuốn theo nhiều vật thể trên đường phố.

Một đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh luồng gió xoáy mang theo nước mưa và các mảnh vỡ lao dọc một con phố tại Chapecó. Sức gió mạnh đến mức khiến nhiều mảnh vỡ từ ô tô và công trình bị hất tung, văng khắp mặt đường.

Theo phân tích của lực lượng Phòng vệ Dân sự Brazil, trận lốc xoáy đầu tiên quét qua Chapecó vào khoảng 10h30 ngày 4/11. Chỉ 18 phút sau, vào khoảng 10h48, thành phố lân cận Xanxerê tiếp tục hứng chịu một trận lốc xoáy thứ hai.

Chính quyền bang Santa Catarina đã ban bố cảnh báo đỏ trên toàn bang để ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm. Thiên tai cũng khiến một người thiệt mạng tại thành phố Rio Negrinho, thuộc khu vực phía Bắc bang.

Các thiết bị bay không người lái (drone) được triển khai để khảo sát mức độ thiệt hại sau thảm họa. Theo giới chức địa phương, hiện tượng này được mô tả là "mesovortex", một dạng xoáy gió quy mô trung bình, có thể hình thành trong các hệ thống thời tiết đối lưu mạnh.

Nguồn: The Sun

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Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

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