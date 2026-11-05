Vệt sáng lạ xuất hiện trên bầu trời nhiều quốc gia Đông Nam Á, NASA lên tiếng xác nhận

Tối 4/11, nhiều người dân tại Singapore bất ngờ chứng kiến một vật thể phát sáng rực, kéo theo vệt đuôi dài và lao nhanh qua bầu trời đêm. Cảnh tượng nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến không ít người liên tưởng đến hiện tượng thiên thạch rơi.

Tuy nhiên, theo xác nhận của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), vật thể xuất hiện trên bầu trời thực chất là Đài quan sát không gian Neil Gehrels Swift của cơ quan này, đang đi vào khí quyển Trái Đất và bốc cháy trong quá trình tái nhập.

NASA cho biết Swift đi vào khí quyển lúc 7h39 ngày 4/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương ứng 20h39 cùng ngày theo giờ Singapore. Thời điểm này trùng khớp với lúc người dân tại Singapore nhìn thấy vệt sáng trên bầu trời.

Quá trình tái nhập khí quyển diễn ra phía trên khu vực Bắc Sumatra, Indonesia. Ngoài Singapore, hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận tại Malaysia. Nhiều người Indonesia cũng đăng tải video ghi lại cảnh vật thể bốc cháy khi lao qua bầu trời lên mạng xã hội.

Ảnh: Mothership Clip: CNA

Sứ mệnh gần 22 năm của kính viễn vọng không gian NASA

Theo NASA, Đài quan sát Neil Gehrels Swift có khối lượng khoảng 1.450 kg, được phóng lên không gian vào tháng 11/2004. Ban đầu, thiết bị được thiết kế để hoạt động trong khoảng 2 năm, nhưng thực tế đã vượt xa thời hạn dự kiến khi duy trì sứ mệnh khoa học trong gần 22 năm.

Swift được phát triển nhằm phát hiện các vụ bùng nổ tia gamma (gamma-ray bursts), một trong những hiện tượng phát nổ mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Đây là những sự kiện xảy ra ở khoảng cách rất xa Trái Đất, có thể giải phóng lượng năng lượng khổng lồ trong thời gian ngắn.

Điểm đặc biệt của Swift nằm ở hệ thống 3 kính viễn vọng tích hợp, cho phép các nhà khoa học quan sát những sự kiện vũ trụ ở nhiều dải bước sóng khác nhau, bao gồm tia cực tím, ánh sáng khả kiến và tia X.

Thiết bị cũng có khả năng xoay chuyển để hướng về những mục tiêu khác nhau trên bầu trời chỉ trong vài phút. Nhờ đó, Swift có thể nhanh chóng theo dõi các hiện tượng đột ngột như vụ nổ siêu tân tinh, giúp giới khoa học thu thập dữ liệu ngay sau khi sự kiện xảy ra.

Trong gần 22 năm hoạt động, đài quan sát này đã trở thành công cụ quan trọng trong nghiên cứu các vụ bùng nổ tia gamma, siêu tân tinh, hố đen và nhiều hiện tượng thiên văn khác.

NASA ước tính những quan sát khoa học do Swift thực hiện đã đóng góp dữ liệu cho khoảng 7.000 công trình nghiên cứu.

Việc Swift kết thúc hành trình trong bầu khí quyển Trái Đất khép lại sứ mệnh kéo dài gần 22 năm của một trong những đài quan sát không gian quan trọng của NASA.

Nguồn: Mothership