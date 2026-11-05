USD lao dốc xuống thấp nhất gần 1,5 tháng sau bầu cử tại Mỹ

Lao dốc sau kết quả bầu cử

Việc Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện đã thúc đẩy đà tăng của trái phiếu chính phủ Mỹ và thị trường chứng khoán toàn cầu. Theo đó lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ - loại trái phiếu được dùng làm chuẩn - đã giảm 4,5 điểm cơ bản xuống còn 4,847%, mức thấp nhất kể từ ngày 10/9.

Giá dầu cũng sụt giảm mạnh trước kỳ vọng chiến thắng của Đảng Dân chủ sẽ làm giảm nguy cơ leo thang hơn nữa chiến sự tại Trung Đông. Theo đó giá dầu Brent kỳ hạn giảm 80 cent (tương đương 0,85%) xuống còn 93,82 USD/thùng vào lúc 04:26 GMT, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,2 USD (tương đương 1,36%) xuống còn 86,92 USD/thùng.

Mất đi các lực đỡ quan trọng là giá dầu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, đồng USD đã quay đầu giảm mạnh ngay sau khi kết quả bầu cử giữa kỳ của Mỹ được công bố. Đà giảm của đồng bạc xanh vẫn tiếp diễn tại châu Á trong sáng ngày thứ Năm.

Hiện chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – đã giảm về quanh 101,28, mức thấp nhất kể từ ngày 29/9.

Theo Rodrigo Catril - Chiến lược gia tiền tệ cấp cao tại National Australia Bank, phản ứng của thị trường – đặc biệt là sự sụt giảm mạnh của giá dầu – phản ánh kỳ vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây sẽ khó có thể thực hiện các chương trình nghị sự quyết liệt khi lưỡng viện của Quốc hội Mỹ đang do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Tuy nhiên chiến lược gia này cũng lưu ý rằng, “các biến động trên thị trường tiền tệ và thị trường tài chính nói chung có thể không phản ánh chính xác các động lực trung hạn, mà thay vào đó là kết quả của việc điều chỉnh vị thế, hoặc thậm chí là phản ứng thái quá trước kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ”.

Trên thực tế, theo các nhà phân tích, đồng USD vẫn còn một lực đỡ quan trọng là kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12 tới. Theo công cụ FedWatch của CME Group, hiện các nhà đầu tư vẫn đang đặt cược tới 77,5% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 29/12, không thay đổi so với phiên trước đó.

Cũng chính bởi vậy, theo các nhà phân tích, khi tác động của sự kiện bầu cử nhật bớt, các nhà đầu tư sẽ quay lại với tâm lý thận trọng để đón đợi báo cáo việc làm tháng 10 tại Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu tới, bởi đó là một cứ liệu quan trọng mà Fed xem xét trước khi đưa ra quyết định lãi suất trong tháng 12.

Cũng vì lẽ đó, nên đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp quanh mức hiện tại để chờ dợi thêm các thông tin mới.

Triển vọng không mấy khả quan

Trong khi đó, giới chuyên gia cũng tỏ ra bi quan về triển vọng của đồng bạc xanh trong những tháng tới. Kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 30/10 đến ngày 3/11 cho thấy, đồng bạc xanh sẽ tiếp tục suy yếu trong 3 tháng, 6 tháng và 1 năm tới.

Cụ thể dự báo trung vị từ 66 chiến lược gia ngoại hối tham gia khảo sát cho thấy, đồng euro - hiện ở mức khoảng 1,12 USD - sẽ đạt 1,13 USD trong 3 tháng tới, 1,14 USD trong 6 tháng tới và tăng khoảng 4% lên mức 1,16 USD trong 1 năm tới.

Tuy nhiên, khoảng 60% số chuyên gia trả lời một câu hỏi bổ sung (17 trong số 30 người) cho rằng đồng USD có nhiều khả năng vượt xa các dự báo 3 tháng của họ hơn là thấp hơn mức dự báo đó.

“Chúng tôi dự báo đồng đô la có thể tiếp tục mất giá trong năm tới... Tuy nhiên, các rủi ro cho thấy đồng tiền này có khả năng duy trì sức mạnh hoặc tỏ ra bền bỉ hơn trong thời gian dài hơn dự kiến”, Alex Cohen - chiến lược gia ngoại hối tại Bank of America cho biết.

Ông chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tại Mỹ cùng với lạm phát dai dẳng – vốn đã duy trì trên mục tiêu 2% của Fed trong gần sáu năm qua – là những nguyên nhân chính. Sau đợt tăng lãi suất vào tháng 9, Fed đã tạm dừng việc nâng lãi suất trong tháng trước. Tuy nhiên thị trường kỳ vọng rất lớn là Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

“Fed có thể đang chậm chân hơn so với diễn biến thực tế... nhưng đồng USD rõ ràng cũng không phản ứng tương xứng với các yếu tố thúc đẩy thông thường, điều này cho thấy nó cần phải có những chuyển động rõ rệt hơn”, Erik Nelson - Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Wells Fargo nhận định. Ông dự báo đồng euro sẽ đạt mức 1,16 USD vào cuối năm nay.