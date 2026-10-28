Chưa đầy 1 phút, 15 tòa nhà trị giá 154 triệu USD tại Trung Quốc bị đánh sập

15 tòa nhà cao tầng thuộc một dự án bất động sản dang dở tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã bị phá hủy bằng thuốc nổ chỉ trong 45 giây. Khối tài sản trị giá khoảng 1 tỷ NDT, tương đương 154 triệu USD, bị xóa sổ sau 8 năm bỏ hoang.

Video ghi lại vụ phá dỡ được lan truyền trên Internet từ ngày 27/8, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Những hình ảnh cho thấy 15 tòa nhà lần lượt đổ sập sau một tiếng nổ lớn, tạo nên đám bụi khổng lồ tại khu vực.

Theo Tân Hoa xã, các công nhân đã bố trí tổng cộng 4,6 tấn thuốc nổ tại 85.000 điểm trong các tòa nhà để tiến hành phá dỡ. Trước khi vụ nổ diễn ra, khoảng 2.000 hộ gia đình với hơn 5.300 người đã được sơ tán nhằm bảo đảm an toàn.

Các công trình bị phá hủy thuộc giai đoạn 2 của dự án Liyang Star City, được chia thành bốn lô đất mang ký hiệu A1, A2, A3 và A4. Dự án do Công ty Vận hành và Phát triển Nhà ở Tây Sơn Côn Minh khởi công năm 2011.

Tuy nhiên, do thiếu vốn, Công ty Quản lý và Phát triển Bất động sản Công nghiệp Thiếc Vân Nam tiếp quản dự án vào năm 2012. Những vướng mắc phát sinh khiến hoạt động xây dựng phải tạm dừng vào năm 2013.

Công việc tại khu A2 sau đó được nối lại và hoàn thành vào năm 2015, chậm một năm so với kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, 15 tòa nhà thuộc các lô A1, A3 và A4 không được tiếp tục xây dựng, rơi vào tình trạng bỏ hoang kéo dài.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần tìm cách khởi động lại dự án. Đến tháng 12/2020, Công ty Bất động sản Hồng Hà Vân Nam mua quyền tiếp quản dự án với giá 979 triệu NDT.

Theo Min News, quyết định phá dỡ được đưa ra do các công trình không còn phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường. Sau nhiều năm bị bỏ mặc, nước mưa thấm vào phần móng đã khiến các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng, không thể khắc phục.

Khu vực bị phá hủy có diện tích ước tính khoảng 500.000 m². Theo Liberty Times, đây là vụ phá dỡ bằng thuốc nổ có quy mô lớn nhất tại Trung Quốc tính đến thời điểm đó.

Sau khi bụi từ vụ nổ tan đi, một tòa nhà vẫn chưa sập hoàn toàn mà nghiêng sang một bên, khiến cư dân mạng liên tưởng đến tháp nghiêng Pisa của Italy. Một số người còn hài hước gọi đây là “tòa nhà vững chắc”.

Theo các kỹ sư phụ trách vụ phá dỡ, phần công trình còn sót lại sẽ không cần tiếp tục xử lý bằng thuốc nổ. Thay vào đó, đơn vị thi công dự kiến sử dụng phương pháp phá dỡ cơ học để loại bỏ cấu trúc chưa sập hoàn toàn.

Theo Taiwan News