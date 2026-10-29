Mỹ đã đổ gần 50 tỷ USD vào cuộc chiến với Iran

Theo các nhà phân tích từ kênh Telegram "Military Chronicle" chỉ ra, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Mỹ hơn 47 tỷ USD và chi phí vẫn tiếp tục tăng cùng với sự bế tắc của tiến trình đàm phán giữa hai bên.

Họ lưu ý, theo ước tính của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ trình lên Quốc hội, tổng chi tiêu quân sự tính đến giữa tháng 10 đã đạt 47,1 tỷ USD.

Trong số tiền này, hơn 29 tỷ USD được dùng để bổ sung các loại đạn dược đã sử dụng, bao gồm tên lửa đánh chặn và vũ khí không đối không.

Khoảng 12 tỷ USD được chi cho chi phí vận hành và bảo đảm cho hoạt động quân sự, bao gồm các hạng mục: Mua nhiên liệu, chi cho bảo trì thiết bị và hỗ trợ nhân sự quân đội.

6,1 tỷ USD khác được thanh toán cho các khoản chi thay thế vũ khí và thiết bị quân sự bị mất hoặc hư hỏng.

Hơn nữa, những tính toán này không bao gồm toàn bộ chi phí khôi phục các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Do đó, chi phí thực tế của cuộc xung đột có thể cao hơn đáng kể, thậm chí số tiền có thể tăng lên gấp đôi, nếu tính cả các khoản chi khôi phục các cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, việc tiếp tục các hoạt động quân sự sẽ tiêu tốn của Mỹ thêm 2-3 tỷ USD mỗi tháng và nếu cường độ xung đột gia tăng, những chi phí này có thể tăng lên theo cấp số nhân.

Moody's Analytics cũng chỉ ra, hậu quả kinh tế từ cuộc chiến cũng gây ra những ảnh hưởng to lớn đến người dân Mỹ. Cuộc xung đột đã khiến mỗi gia đình Mỹ trung bình thiệt hại khoảng 2.000USD, do giá nhiên liệu và cước phí vận tải tăng cao, cũng như chi phí vay mượn tăng lên.

Các chuyên gia còn chỉ ra rằng, rất có thể tổng chi phí của cuộc chiến sẽ leo lên tới 12 con số bởi Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện đã chuẩn bị các phương án cho các cuộc tấn công mới chống lại Iran.

Theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc nối lại các hoạt động quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội vào ngày 3/11.

Do đó, ngay cả khi không có một chiến dịch quân sự quy mô lớn mới, cuộc xung đột duy trì như mức độ hiện nay thì Mỹ vẫn tiếp tục phải tăng chi tiêu ngân sách. Một phần đáng kể trong số các chi phí này là do việc bổ sung kho vũ khí đã tiêu hao trong suốt 8 tháng giao tranh đã qua.