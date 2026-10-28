Trúng số 109 tỷ đồng, người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì không chịu chia tiền thưởng cho 14 đồng nghiệp

Một công chức Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị 14 đồng nghiệp khởi kiện để đòi 28,9 triệu HKD (khoảng 95,2 tỷ đồng) sau khi anh này bị cáo buộc từ chối chia tiền thưởng giải độc đắc Mark Six trúng được.

Theo đơn kiện nộp lên Tòa án Cấp cao mà báo South China Morning Post ghi nhận hôm 26/10, thanh tra vệ sinh Ling Chun-ting (36 tuổi) đã nói với các đồng nghiệp tại Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường (FEHD) rằng họ không có quyền nhận phần tiền thưởng 33 triệu HKD (khoảng 108,7 tỷ đồng) từ kỳ quay ngày 5 tháng 9 vì họ không phải là người trực tiếp đi mua vé.

Bị cáo Ling - người hiện đã được chuyển sang một bộ phận khác trong cục - được cho là từng hứa sẽ chia tiền thưởng vì "lương tâm", nhưng sau đó lại không thực hiện.

"Thực tế thì không ai trong các anh biết tôi đã chọn những số nào, nên tôi hoàn toàn có thể chọn không chia tiền thưởng với các anh," bị cáo được trích lời đã nói với các đồng nghiệp tại văn phòng vào ngày 7 tháng 9.

Đơn kiện cũng cho biết Ling còn tuyên bố rằng nếu trúng toàn bộ giải độc đắc (gấp đôi số tiền thực tế trúng được), anh ta đã ôm tiền bỏ trốn.

15 người cùng góp tiền mua vé số nhưng người đi mua và chọn số từ chối chia tiền thưởng (Ảnh minh họa)

Cảnh sát đã bắt giữ Ling với nghi vấn trộm cắp và phong tỏa tài khoản ngân hàng của anh này sau khi một đồng nghiệp trình báo sự việc vào ngày 9 tháng 9 vì lo sợ anh ta sẽ ôm toàn bộ tiền thưởng bỏ trốn. Bị cáo hiện đã được tại ngoại trong quá trình điều tra mở rộng.

Tranh chấp liên quan đến tiền thưởng từ kỳ quay số kỷ niệm 50 năm Mark Six Snowball của Hong Kong Jockey Club vào ngày 5 tháng 9, với giải độc đắc kỷ lục lên tới 228 triệu HKD (khoảng 751,1 tỷ đồng). Giải nhất có 3,5 đơn vị trúng thưởng, mỗi đơn vị nhận 63,3 triệu HKD (khoảng 208,5 tỷ đồng).

Theo đơn kiện, 15 cán bộ FEHD - thời điểm đó thuộc bộ phận chịu trách nhiệm phát triển và cải tạo các chợ dân sinh - đã đồng ý góp tiền mua vé số chung sau khi một đại tá/giám sát viên cao cấp gợi ý rằng việc này sẽ giúp tăng cường tinh thần đồng đội.

Dù Ling được giao nhiệm vụ đặt cược và giữ vé, tất cả các thành viên đều có ngầm hiểu chung rằng bất kỳ khoản tiền thưởng nào cũng sẽ được phân chia theo tỷ lệ đóng góp tài chính của từng người.

Đơn kiện nêu rõ, 14 nguyên đơn mỗi người đã đóng góp từ 20 đến 300 HKD (khoảng 66.000 đến 988.000 đồng) cho hai tấm vé trị giá 825 HKD (khoảng 2,7 triệu đồng) mỗi tấm, trong khi bị cáo Ling được cho là đã góp 210 HKD (khoảng 692.000 đồng).

Nhóm này đã trúng hơn 33,1 triệu HKD (khoảng 109 tỷ đồng). Dựa trên thỏa thuận phân chia, Ling được hưởng khoảng 4,2 triệu HKD (khoảng 13,8 tỷ đồng) trong tổng số tiền đó.

Các nguyên đơn cáo buộc rằng sau khi biết tin trúng thưởng, Ling đã xóa các tin nhắn làm bằng chứng mua vé và thông báo với họ rằng anh ta không có nghĩa vụ phải chia tiền.

Khi các đồng nghiệp yêu cầu xem vé giấy, Ling nói rằng mình sắp nghỉ phép và đề nghị hoãn thảo luận đến ngày 13 tháng 9.

"Tuy nhiên, bị cáo đã không thực hiện bất kỳ việc phân chia tiền thưởng nào theo thỏa thuận cho các nguyên đơn tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù các nguyên đơn đã nhiều lần yêu cầu," đơn kiện nêu rõ.

14 nguyên đơn đang kiện Ling với các cáo buộc vi phạm thỏa thuận, gian lận/khai báo gian dối, vi phạm nghĩa vụ ủy thác và làm giàu bất chính.

Họ đề nghị tòa án ngăn chặn Ling tẩu tán khoản tiền 28,9 triệu HKD (khoảng 95,2 tỷ đồng) - số tiền đại diện cho phần thưởng của họ - và buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại.

Nguồn: SCMP