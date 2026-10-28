Cặp vợ chồng nghe tiếng như phụ nữ kêu cứu lúc 3h30 sáng ở chung cư, cảnh sát phát hiện sự thật bất ngờ

Theo AsiaOne, sự việc xảy ra tại tầng 23 của tòa M Tower, thuộc khu phức hợp Empire City ở bang Selangor, Malaysia, vào đầu tháng 8/2026. Cặp vợ chồng cho biết những âm thanh bất thường xuất hiện nhiều lần, thậm chí kéo dài đến rạng sáng hôm sau.

Tiếng động kỳ lạ lúc 3h30 sáng khiến cặp vợ chồng tại chung cư lo lắng

Theo lời kể của người trong cuộc, khoảng 21h ngày 1/8/2026, hai vợ chồng lần đầu nghe thấy tiếng động phát ra từ khu vực phòng kỹ thuật gần căn hộ. Ban đầu, họ không quá chú ý bởi cho rằng âm thanh có thể xuất phát từ hệ thống đường ống hoặc thiết bị trong tòa nhà.

Tuy nhiên, khi trở về nhà vào khoảng nửa đêm, hai người nhận thấy tiếng động không những chưa biến mất mà còn trở nên rõ ràng hơn. Bên cạnh những tiếng đập mạnh, họ nghe thấy âm thanh giống tiếng rên rỉ của một phụ nữ đang bị bịt miệng và cố gắng kêu cứu.

Lo ngại có người gặp nguy hiểm, người chồng quyết định kiểm tra khu vực phát ra âm thanh. Trong đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội Threads, người này mở cửa phòng kỹ thuật, đồng thời cất tiếng hỏi liệu có ai đang ở bên trong hay không.

Điều khiến cặp vợ chồng bất an là dù nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, họ không phát hiện bất kỳ người nào trong căn phòng. Tiếng động cũng rất khó xác định chính xác vị trí phát ra.

Khoảng 1h sáng, nhân viên bảo trì được huy động đến kiểm tra các khu vực liên quan, bao gồm những tầng phía trên và phía dưới tầng 23. Sau một thời gian tìm kiếm, tiếng động tạm thời biến mất vào khoảng 2h sáng.

Tưởng rằng sự việc đã kết thúc, cặp vợ chồng tiếp tục bị bất ngờ khi khoảng 3h30 sáng, âm thanh tương tự lại xuất hiện. Những tiếng động kéo dài trong đêm khiến họ càng lo lắng về khả năng có người đang gặp nguy hiểm nhưng không thể cầu cứu một cách rõ ràng.

Đoạn video sau khi được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng những tiếng kêu nghe giống âm thanh phát ra từ một người đang bị giam giữ. Một số ý kiến đặt nghi vấn về khả năng xảy ra vụ bắt cóc, trong khi những người khác lại liên tưởng đến các hiện tượng khó giải thích.

Trước những suy đoán ngày càng lan rộng, nhiều người đề nghị cặp vợ chồng trình báo cảnh sát để xác minh. Vụ việc sau đó được lực lượng chức năng địa phương kiểm tra.

Cảnh sát công bố kết quả kiểm tra, hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Theo The New Straits Times, ngày 4/8/2026, ông Shamsudin Mamat, cảnh sát trưởng quận Petaling Jaya, cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại tòa chung cư sau khi đoạn video gây xôn xao trên mạng xã hội.

Không chỉ cảnh sát, nhân viên an ninh và đội ngũ kỹ thuật của tòa nhà cũng tham gia rà soát những khu vực liên quan. Các tầng phía trên và phía dưới vị trí phát ra âm thanh đều được kiểm tra nhằm xác định liệu có người gặp nạn hay hoạt động bất thường nào hay không.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra không phát hiện người khả nghi hoặc dấu hiệu của hành vi phạm pháp. Điều này phần nào giải tỏa những lo ngại trước đó về khả năng có người bị giam giữ trong tòa nhà.

Đáng chú ý, nhân viên an ninh xác nhận họ cũng từng nghe thấy những âm thanh tương tự. Sau quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định tiếng động nhiều khả năng xuất phát từ hệ thống đường ống nước của chung cư.

Theo ông Shamsudin Mamat, áp lực nước bên trong đường ống được cho là nguyên nhân tạo ra những tiếng động bất thường, bao gồm âm thanh ngân nga và tiếng đập khiến người nghe liên tưởng đến tiếng người kêu cứu.

Ngày 5/8, người đăng tải video tiếp tục chia sẻ một đoạn ghi hình do ban quản lý cung cấp. Trong đó, hệ thống đường ống phát ra những tiếng động có đặc điểm tương tự âm thanh từng khiến cặp vợ chồng hoảng sợ.

Ban quản lý tòa nhà cũng kêu gọi cư dân không lan truyền những thông tin chưa được xác minh, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Như vậy, sự việc bắt đầu từ những tiếng động bí ẩn giữa đêm tại chung cư đã có lời giải thích sau khi cảnh sát và đội ngũ kỹ thuật vào cuộc. Dù không phát hiện dấu hiệu tội phạm, vụ việc vẫn thu hút sự chú ý bởi những âm thanh từ hệ thống đường ống có thể khiến người nghe nhầm tưởng rằng có người đang gặp nguy hiểm.

Theo AsiaOne, The New Straits Times, SAYS