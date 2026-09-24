Nữ cảnh sát cơ động cấp cứu bé trai 4 tuổi gặp tai nạn trên đường: Tình trạng sức khỏe của cháu

Ngày hôm nay (23/9), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh nữ cán bộ cảnh sát cơ động cùng đồng nghiệp và người dân đã kịp thời sơ cứu, đưa bé trai 4 tuổi bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. Khoảnh khắc đấy khiến người ta vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cháu bé.

Liên quan đến vụ tai nạn của cháu bé, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 17h ngày 22/9, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cháu Phùng Gia H. (SN 2022, trú tại xã Hoạt Giang) ngã ra đường, bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Nữ cán bộ cảnh sát cơ động cùng đồng nghiệp và người dân đưa bé trai 4 tuổi đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ clip)

Thời điểm xảy ra vụ việc, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa, do Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, làm Tổ trưởng, cùng các cán bộ, chiến sĩ đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã phát hiện vụ việc. Ngay lập tức, Tổ công tác đã nhanh chóng dừng phương tiện, tiếp cận hiện trường, tổ chức sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa cháu Hưng lên xe ô tô để chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung cấp cứu.

Nhờ sự chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ và sự can thiệp kịp thời của đội ngũ y tế, cháu Phùng Gia Hưng đã được cấp cứu, qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Cháu bé đã được cấp cứu, qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. (Nguồn ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Chia sẻ thêm về sự việc trên Dân Trí, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cho biết, thời điểm đó chị và mọi người nghĩ cháu bé không qua khỏi vì người cháu cứng toàn thân. Sau khi sơ cứu, nắn tay, nắn chân cho cháu, chị thấy người cháu mềm ra nên lập tức bế cháu lên xe của đoàn công tác, chở đến bệnh viện.

Nữ cán bộ cảnh sát cơ động cho biết, chị khá bất ngờ khi hành động của mình nhận được sự quan tâm và nhiều lời khen từ cộng đồng. Theo chị, ở tình huống khẩn cấp, không chỉ chị mà bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ làm như vậy.



