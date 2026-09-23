Mâm hoa quả trung thu tại một trường học bỗng khiến hội phụ huynh tranh cãi trên MXH: Ai nói cũng đều có lý!

Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, mạng xã hội lại rộn ràng trước những hình ảnh mâm cỗ trông trăng kỳ công tại các trường học. Mới đây, một bức ảnh chụp lại mâm hoa quả được phụ huynh khéo léo cắt tỉa thành hình các con vật ngộ nghĩnh như voi dưa hấu, nhím nho, bướm kiwi hay gấu cam đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Trong khi phần lớn ý kiến đều trầm trồ trước sự khéo tay và công sức của các bậc cha mẹ, một bình luận thẳng thừng chê đây là "bộ môn lãng phí nhất dịp Trung thu". Ngay lập tức, ý kiến này châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa.

"Niềm vui của con trẻ không thể đong đếm bằng tiền"?

Làn sóng phản bác nhanh chóng xuất hiện dưới bình luận này. Phần đông phụ huynh cho rằng Trung thu là ngày hội dành riêng cho con trẻ, và mục đích lớn nhất của việc tạo hình bắt mắt là mang lại sự hào hứng, niềm vui và những ký ức tuổi thơ trọn vẹn.

Nhiều người lập luận rằng giá trị tinh thần hay nụ cười của các con không thể quy đổi hay cân đo đong đếm thuần túy bằng giá tiền một vài cân trái cây.

Họ cũng so sánh hoạt động này với việc mua một món đồ chơi hay bỏ tiền xem biểu diễn nghệ thuật, nơi trải nghiệm và cảm xúc tích cực của trẻ mới là giá trị cốt lõi cần hướng tới.

Mâm hoa quả trung thu được cắt tỉa công phu

"Trái cây thâm hỏng, mất vệ sinh và bỏ phí sau giờ tiệc"?

Ở chiều ngược lại, quan điểm chê lãng phí nhận được sự đồng cảm từ không ít người có tư duy thực tế. Nhóm phụ huynh này chỉ ra rằng để hoàn thiện các con vật, hoa quả phải trải qua khâu gọt tỉa nhiều công đoạn, tiếp xúc lâu ngoài không khí và tay người chạm vào nhiều lần.

Chưa kể, việc găm tăm nhọn chằng chịt để cố định chi tiết khiến các loại quả ruột mềm như táo, lê, chuối rất nhanh thâm và khô ráp.

Hậu quả là sau khi các con ngắm xong, nhiều phần trái cây không còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để ăn, cuối cùng đành phải gom bỏ vào thùng rác trong sự tiếc rẻ.

Dung hòa giữa thẩm mỹ và công năng để trọn vẹn ngày vui

Có thể thấy, cuộc tranh cãi phản ánh sự va chạm giữa hai góc nhìn quen thuộc trong đời sống học đường: một bên ưu tiên trải nghiệm tinh thần cho học sinh, một bên đề cao tính tiết kiệm và giá trị sử dụng thực tế.

Đáng tiếc là cuộc thảo luận trên không gian mạng đôi khi bị đẩy đi quá xa với những lời công kích cá nhân gay gắt.

Thực tế, cái đẹp và sự tiết kiệm hoàn toàn có thể song hành nếu khâu chuẩn bị được tính toán khéo léo hơn. Thay vì cắt gọt quá sâu vào các loại quả nhanh thâm, phụ huynh có thể ưu tiên tạo hình trên các loại quả vỏ dày như dưa hấu, bưởi, cam hoặc dứa, đồng thời chú trọng dùng găng tay và hạn chế ghim tăm nhọn.

Một mâm cỗ vừa rực rỡ để các con ngắm nhìn, vừa sạch sẽ và nguyên vẹn để cùng nhau thưởng thức sau giờ phá cỗ chắc chắn sẽ mang lại niềm vui trọn vẹn, tránh để ngày hội của trẻ biến thành đề tài tranh cãi của người lớn.