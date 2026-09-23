Giúp đỡ bà cụ bị ngã trên đường, nam shipper bị đòi bồi thường 3,5 tỷ đồng

Một vụ án gần đây tại Giang Môn, Quảng Đông, Trung Quốc về việc "nhân viên giao hàng (shipper) giúp đỡ cụ bà bị ngã lại bị kiện" đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Giang Môn mới đây đã ra phán quyết chung thẩm.

Vụ việc xảy ra vào giữa trưa ngày 17 tháng 6 năm 2025. Anh Lý, một nhân viên giao hàng, khi đang lưu thông qua khu vực Giang Môn, Quảng Đông thì phát hiện trên vỉa hè phía sau khoảng hơn 10 mét có một cụ bà không may bị ngã.

Lúc đó, cụ bà nói rằng không cần đến bệnh viện, nhưng anh Lý nhận thấy trên mũi bà có vết máu đã khô, cho rằng bà có thể đã bị thương nên vẫn kiên quyết gọi điện thoại cấp cứu. Trong thời gian chờ xe cấp cứu, anh Lý cũng luôn ở lại bên cạnh để chăm sóc cụ bà.

Tuy nhiên, vài tháng sau, gia đình cụ bà đã đệ đơn kiện anh Lý ra tòa, coi anh là bên có liên quan chịu trách nhiệm cho việc cụ bà bị thương, đồng thời yêu cầu bồi thường các chi phí y tế và tổn thất khác với tổng số tiền lên tới hơn 920.000 NDT (khoảng hơn 3,5 tỷ VNĐ).

Khi vụ án bước vào phiên phúc thẩm, gia đình cụ bà cho rằng anh Lý khi điều khiển phương tiện "không giữ khoảng cách an toàn, không giảm tốc độ nhường đường", đồng thời cho rằng luồng khí và tiếng ồn tạo ra trong quá trình xe di chuyển có thể đã làm cụ bà hoảng sợ dẫn đến bị ngã, do đó yêu cầu anh Lý phải chịu trách nhiệm bồi thường liên quan.

Đối với cáo buộc này, phía anh Lý lập luận rằng chứng cứ hiện có không thể chứng minh hành vi lái xe của anh có mối quan hệ nhân quả trực tiếp với việc cụ bà bị ngã. Phía bào chữa nhấn mạnh, anh Lý sau khi phát hiện cụ bà ngã đã chủ động báo cảnh sát và hỗ trợ cứu giúp, đây là hành vi cứu trợ xã hội mang tính thiện chí. Không thể chỉ vì anh từng giúp đỡ cụ bà mà suy đoán ngược lại rằng anh là người gây ra tai nạn.

Anh Lý bị gia đình người mình giúp đỡ đâm đơn kiện

Tòa án cuối cùng xác định, chứng cứ hiện tại của vụ án không đủ để chứng minh hành vi lái xe của anh Lý và hậu quả cụ bà bị thương có mối quan hệ nhân quả về mặt pháp lý. Do đó, yêu cầu bồi thường do gia đình cụ bà đưa ra thiếu cơ sở thực tế và pháp lý, phiên phúc thẩm bác bỏ yêu cầu này.

Trong quá trình xét xử, phía bào chữa cũng đặc biệt chỉ ra rằng, việc công dân thực hiện hành vi cứu giúp thiện chí không thể trở thành căn cứ để suy đoán họ vi phạm xâm phạm quyền lợi. Nếu chỉ vì người dân ra tay giúp đỡ người bị ngã mà quay sang yêu cầu họ chịu trách nhiệm tai nạn, điều này có thể khiến mọi người lo sợ bị truy cứu trách nhiệm mà không dám cứu giúp người khác, từ đó ảnh hưởng đến sự tương trợ trong xã hội.

Được biết, trạm giao hàng nơi anh Lý làm việc, đội ngũ quản lý khu vực, cùng bộ phận phòng ngừa rủi ro và pháp lý của công ty đã liên tục hỗ trợ và trợ giúp pháp lý trong suốt quá trình xử lý vụ án, giúp anh Lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo đúng quy định pháp luật.

Phán quyết lần này của tòa án một lần nữa khơi dậy tranh luận trong dư luận về chủ đề "liệu cứu giúp thiện chí có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm ngược hay không". Phía bào chữa cho rằng, pháp luật cần khuyến khích và bảo vệ các hành vi cứu giúp thiện chí, không thể chỉ vì người cứu giúp từng xuất hiện tại hiện trường tai nạn mà khi thiếu chứng cứ đầy đủ lại suy đoán họ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Nguồn: HK01