Fed giữ nguyên lãi suất bất chấp lạm phát leo thang, 2 quan chức muốn tăng ngay

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 3,75-4%, mức được duy trì kể từ đợt tăng 0,25 điểm phần trăm hồi tháng 9.

Quyết định này phù hợp với dự báo của thị trường, khi giới đầu tư trước đó đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 chưa đến 10%. Tuy nhiên, việc tiếp tục trì hoãn thắt chặt chính sách làm dấy lên câu hỏi về khả năng kiểm soát lạm phát của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong thông báo sau cuộc họp, Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao. Cơ quan này nói rằng cần thêm dữ liệu để xác định chính sách phù hợp, nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% trong thời gian hợp lý, đồng thời khẳng định cam kết ổn định giá cả.

Đáng chú ý, quyết định giữ nguyên lãi suất không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. 2 trong số 12 thành viên có quyền biểu quyết, gồm Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, phản đối và đề xuất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Đây là lần đầu bà Cook bỏ phiếu bất đồng kể từ khi gia nhập Fed năm 2022, dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Trước đó, tại cuộc họp tháng 7, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan và Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cũng từng phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất. Dù tiếp tục bày tỏ quan điểm cần thắt chặt chính sách, cả 2 vị quan chức lần này đã bỏ phiếu theo đa số.

Bất đồng trong Fed phản ánh những quan điểm khác nhau về mức độ quyết liệt cần thiết để kiểm soát giá cả. Lạm phát tại Mỹ đã vượt mục tiêu 2% của Fed hơn 5 năm qua, trong khi tốc độ tăng giá tiếp tục leo thang kể từ cuộc họp tháng 9.

Ngoài ra, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên, được dự báo vượt 3% trong tháng 9, ngay cả khi loại trừ các nhóm thực phẩm và năng lượng có giá biến động mạnh.

Giới kinh tế lo ngại áp lực lạm phát đang lan rộng ra nhiều lĩnh vực, thay vì chỉ tập trung vào năng lượng và những tác động từ cuộc chiến với Iran.

Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy sức chống chịu đáng kể. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, chi tiêu tiêu dùng ổn định và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.

Công cụ GDPNow của Fed Atlanta dự báo GDP Mỹ tăng 3,4% theo tốc độ thường niên trong quý III, mức cao nhất trong một năm. Trong thông báo mới nhất, Fed đánh giá hoạt động kinh tế đang "mở rộng với tốc độ mạnh", tích cực hơn so với nhận định "vững chắc" đưa ra hồi tháng 9.

Dù áp lực giá cả ngày càng rõ rệt, nhiều quan chức Fed vẫn muốn chờ thêm dữ liệu trước khi tiếp tục nâng lãi suất.

Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson và Chủ tịch Fed New York John Williams gần đây đều nhận định điều kiện kinh tế hiện tại cho phép ngân hàng trung ương có thêm thời gian đánh giá tình hình.

Quyết định lần này cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sẽ được tổ chức ngày 3/11, quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Fed luôn nhấn mạnh tính độc lập về chính trị, song một số nhà quan sát cho rằng các quan chức có thể không muốn tăng lãi suất quá sát ngày bầu cử. Tổng thống Trump, người đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed, từ lâu đã bất đồng với ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ và nhiều lần yêu cầu giảm mạnh lãi suất.

Theo định giá trên thị trường hợp đồng tương lai, giới đầu tư vẫn nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, sau đó có thể tiếp tục nâng thêm 1 hoặc 2 lần trong năm 2027.

Tuy nhiên, ông Warsh lại tránh đưa ra định hướng cụ thể về lộ trình lãi suất. Trong dự báo công bố hồi tháng 6, các thành viên FOMC đã phát tín hiệu về khả năng có thêm một đợt tăng trong năm nay.

Thị trường đang chờ cuộc họp báo của Chủ tịch Fed sau quyết định ngày 28/10 để tìm kiếm tín hiệu rõ ràng hơn về bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo CNBC