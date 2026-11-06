Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ: TTCK Đài Loan giảm sâu nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc phải ngắt giao dịch khẩn cấp sau cú sốc từ Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á, đặc biệt là những thị trường hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư AI, lao dốc mạnh trong phiên ngày 6/11. Diễn biến này xảy ra sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall đêm trước, khi giới đầu tư lo ngại các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể bị trì hoãn sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chỉ số Taiex giảm tới 3.737,67 điểm chỉ trong vài phút sau khi mở cửa, xuống mức thấp nhất trong phiên là 37.837,05 điểm. Theo hãng thông tấn của Đài Loan, đây là mức giảm điểm trong phiên lớn nhất từng được ghi nhận.

Đà lao dốc của Taiex chịu ảnh hưởng lớn từ cổ phiếu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu thế giới, khi mã này mất hơn 8% giá trị.

Làn sóng bán tháo cũng nhanh chóng lan sang Hàn Quốc. Chỉ số KOSPI có thời điểm giảm tới 8,7%, trong khi hai cổ phiếu có tỷ trọng lớn là SK Hynix và Samsung Electronics lần lượt mất 13,8% và 11%.

Trước áp lực bán quá lớn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc buộc phải kích hoạt cơ chế ngắt giao dịch tự động nhằm hạ nhiệt thị trường.

Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán cũng giảm sâu dưới tác động từ đà lao dốc của hợp đồng tương lai. Chỉ số Nikkei 225 mất hơn 4.100 điểm, tương đương 6,7%, xuống dưới ngưỡng 60.000 điểm lần đầu tiên kể từ giữa tháng 5.

Đây là mức giảm trong phiên mạnh nhất của Nikkei kể từ đầu tháng 3, thời điểm giá dầu thô tăng vọt ngay sau khi chiến sự tại Iran bùng phát. Chỉ số Topix cũng giảm hơn 5%.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến AI dẫn đầu đà sụt giảm, trong đó có Kioxia Holdings, SoftBank Group và Advantest.

Đợt bán tháo tại châu Á diễn ra sau phiên giảm mạnh của chứng khoán Mỹ. Chỉ số Nasdaq, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng. Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cũng chốt phiên trong sắc đỏ.

Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp bán dẫn lớn, bao gồm Nvidia và Micron Technology, giảm mạnh. Chỉ số ngành bán dẫn Philadelphia (SOX) có thời điểm lao dốc tới 12%. CoreWeave và các doanh nghiệp liên quan đến trung tâm dữ liệu cũng chịu áp lực bán tháo.

Nguyên nhân chính khiến giới đầu tư lo ngại là kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ hôm 3/11, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Trong số những người chiến thắng có nhiều chính trị gia phản đối việc mở rộng các trung tâm dữ liệu.

Đảng Dân chủ cũng giành chiến thắng trong hàng loạt cuộc đua thống đốc tại những bang như Texas và Georgia, nơi đang có nhiều dự án trung tâm dữ liệu được lên kế hoạch triển khai. Kết quả này làm dấy lên lo ngại các quy định quản lý chặt chẽ hơn có thể khiến tốc độ tăng trưởng đầu tư vào AI chậm lại.

Một số chính trị gia thuộc cánh tả của đảng Dân chủ, trong đó có Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, đã kêu gọi tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu mới trên toàn nước Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 5/11, ông Sanders viết: "Người dân Mỹ không muốn các ông trùm công nghệ lớn tàn phá môi trường, cắt giảm việc làm và đe dọa tương lai nhân loại".

Ông đồng thời kêu gọi: "Hãy lập tức tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu mới trên toàn quốc".

Tâm lý né tránh rủi ro cũng lan sang thị trường ngoại hối, thúc đẩy đồng yên Nhật tăng giá so với USD. Trong phiên sáng 6/11, đồng yên tăng 0,3%, giao dịch quanh mức 157,60 yên đổi 1 USD.

Theo Nikkei Asia