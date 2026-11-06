Bunker nghi chứa cả trăm quân Ukraine phát nổ sau vài giây - Phương Tây báo động "vũ khí mới của TT Putin"

Nga tấn công boongke tập kết cả trăm quân Ukraine

Đài TST (Nga) đưa tin, quân đội Nga vừa thực hiện một cuộc tấn công bằng bom hàng không FAB-3000 nặng 3 tấn nhằm vào boongke quân sự tại Kamyshevakha, tỉnh Zaporizhzhia, nơi được cho là tập kết khoảng 100 quân nhân Ukraine.

Boongke bị tấn công được xác định là nơi trú đóng của binh sĩ thuộc Lữ đoàn xung kích sơn cước độc lập số 128 của Ukraine. Vào thời điểm quả bom đánh trúng mục tiêu, bên trong công trình có thể có tới 100 người, bao gồm các quân nhân vận hành UAV.

Theo nhà phân tích chính trị Ukraine Roman Pyatigorets, bên trong công trình có bộ máy quản lý địa phương cùng các quân nhân vận hành UAV.

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

Ông Pyatigorets cho biết boongke được trang bị hệ thống lọc không khí, thông gió và các thiết bị hiện đại, khiến việc buộc những người bên trong rời khỏi công trình trở nên đặc biệt khó khăn.

Trong khi đó, các kênh quân sự Nga đăng tải đoạn video được cho là ghi lại khoảnh khắc máy bay Su-34 thả bom xuống mục tiêu.

Kênh Military Chronicle nhận định khoảng 100 người, bao gồm nhân viên vận hành UAV và đại diện chính quyền địa phương Ukraine, có thể đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, thông tin thương vong này chưa được xác minh độc lập.

Đáng chú ý, Military Chronicle nhắc lại một sự kiện xảy ra gần đúng 3 năm trước: Ngày 3/11/2023, tên lửa Iskander của Nga đã đánh trúng địa điểm tổ chức cuộc họp của ban chỉ huy Lữ đoàn 128 tại làng Zarechnoye, cũng thuộc hướng Zaporizhzhia.

Theo truyền thông Nga, vụ tấn công mới tại Kamyshevakha tiếp tục đặt Lữ đoàn 128 vào tâm điểm những diễn biến quân sự đáng chú ý trên mặt trận này.

Ukraine phản công dữ dội tại Orekhov

Ngay tại hướng Zaporizhzhia, nơi Nga vừa tuyên bố đánh trúng boongke tập kết hàng trăm quân Ukraine, tình hình chiến trường đang chuyển biến căng thẳng khi Kiev liên tục tung lực lượng phản công quanh thành phố Orekhov.

Theo kênh phân tích quân sự Rybar, quân đội Ukraine đang khẩn trương điều động lực lượng tăng viện tới Orekhov và các khu vực lân cận, đồng thời tổ chức những đợt phản công nhằm ngăn chặn đà tiến quân của Nga.

Giao tranh đặc biệt dữ dội trên hướng Malaya Tokmachka, nơi các đơn vị Ukraine gia tăng hoạt động quân sự.

Trong khi đó, UAV Nga đang tìm cách đẩy lùi lực lượng đối phương khỏi vùng ngoại ô phía tây ngôi làng.

Tại một khu vực khác, quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát tuyến phòng thủ kiên cố nằm giữa Omelnik và Vasinovka, qua đó mở rộng khả năng tiến công trên hướng Orekhov.

Tuy nhiên, tình hình kiểm soát lãnh thổ vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng.

Mikhail Zvinchuk, tác giả kênh Rybar, cho biết những hình ảnh xuất hiện tại Kamyshevakha sau vụ tấn công boongke cho thấy lực lượng Ukraine vẫn hoạt động tương đối tự do trong khu vực.

Theo ông, điều này đặt ra nghi vấn đối với những thông tin cho rằng quân đội Nga đã kiểm soát Yuryevka cùng hai khu vực Grigorovka và Malokaterinovka ở phía tây, qua đó thiết lập được tuyến phòng thủ dọc sông Konka.

Chuyên gia này nhận định, để kiểm soát hoàn toàn Orekhov, Nga cần đạt thêm những bước tiến quan trọng tại sườn phía đông.

Cụ thể, cụm lực lượng Vostok phải tiếp tục tiến về phía tây từ Omelnik, đồng thời ổn định tình hình quanh Rozhdestvenskoye.

Như vậy, trong khi Nga tuyên bố đạt kết quả đáng chú ý bằng đòn tấn công FAB-3000 tại Kamyshevakha, Ukraine vẫn duy trì sức ép thông qua các cuộc phản công liên tiếp tại Orekhov, khiến tình hình trên toàn mặt trận Zaporizhzhia tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phương Tây báo động vũ khí mới của ông Putin. (Ảnh minh họa: TST)

Phương Tây báo động vũ khí mới của ông Putin

Giữa lúc Nga gia tăng sức ép quân sự tại Zaporizhzhia, phương Tây tiếp tục đón nhận thông tin đáng lo ngại về một loại vũ khí mới của Moscow. Lần này, tâm điểm không phải bom FAB-3000 hay tên lửa Iskander, mà là hệ thống có khả năng vô hiệu hóa hàng nghìn vệ tinh trên quỹ đạo.

Theo tờ Origo của Hungary, báo cáo mới của tình báo quân sự Mỹ đã khiến giới quan sát phương Tây chú ý tới chương trình phát triển vũ khí chống vệ tinh mang yếu tố hạt nhân của Nga.

Origo cảnh báo loại vũ khí mới của Tổng thống Vladimir Putin có thể có tác động đến cả thế giới.

Theo những thông tin được đề cập trong báo cáo, Nga đang phát triển một tổ hợp có khả năng tạo ra xung điện từ cực mạnh, đủ sức phá hủy thiết bị điện tử trên hàng nghìn vệ tinh trong thời gian ngắn.

Phạm vi ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở các hệ thống liên lạc quân sự mà còn có thể tác động tới những lĩnh vực dân sự thiết yếu, bao gồm hệ thống định vị GPS, dịch vụ dự báo thời tiết, mạng lưới thông tin liên lạc và các giao dịch ngân hàng quốc tế.

Các chuyên gia quân sự phương Tây đang xem xét hai kịch bản hoạt động của hệ thống này.

Theo kịch bản thứ nhất, Nga có thể đưa một thiết bị mang thành phần hạt nhân lên quỹ đạo dưới dạng vệ tinh trực chiến thường trực.

Kịch bản thứ hai là triển khai đòn tấn công tạo xung điện từ thông qua một tổ hợp phóng từ mặt đất.

Tuy nhiên, đây vẫn là những phương án giả định, chưa có xác nhận rằng Nga đã triển khai thành công loại vũ khí nói trên.

Origo cho rằng sự phụ thuộc ngày càng lớn của nền kinh tế toàn cầu vào công nghệ không gian khiến bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào nhằm vào hệ thống vệ tinh cũng có nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo bài viết, một kịch bản giả định được tính toán tại Anh cho thấy việc cơ sở hạ tầng vệ tinh bị vô hiệu hóa trên diện rộng có thể gây thiệt hại tương đương ít nhất 18% tổng GDP của phương Tây.

Không chỉ các hoạt động quân sự, hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán và những tập đoàn công nghệ có vốn hóa hàng nghìn tỷ USD cũng có thể chịu tác động dây chuyền.

Đáng chú ý, thông tin về hệ thống chống vệ tinh mang yếu tố hạt nhân xuất hiện trong bối cảnh Nga đang thúc đẩy một chương trình không gian khác có liên quan trực tiếp tới hoạt động quân sự tại Ukraine.

Đó là chòm vệ tinh quỹ đạo thấp Rassvet do công ty Bureau 1440 phát triển, được xem là đối thủ tương lai của Starlink.

Tháng 3/2026, Nga đã đưa 16 vệ tinh Rassvet đầu tiên lên quỹ đạo. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ 5G NTN và liên lạc laser giữa các vệ tinh, với kế hoạch triển khai thêm khoảng 250 vệ tinh trong năm 2027.

Theo Đài TST (Nga), Rassvet được kỳ vọng tăng cường khả năng liên lạc và truyền dữ liệu thời gian thực cho UAV Nga, qua đó hỗ trợ hoạt động trinh sát và tác chiến tại Ukraine.

Nguồn tin nhận định nếu được triển khai đầy đủ, mạng lưới vệ tinh này có thể làm thay đổi đáng kể hiệu quả hoạt động của các phương tiện không người lái Nga.

Tuy nhiên, Rassvet là hệ thống liên lạc vệ tinh, khác với loại vũ khí chống vệ tinh mang yếu tố hạt nhân được Origo đề cập.

Những thông tin liên tiếp về hai chương trình trên đang khiến lĩnh vực không gian trở thành tâm điểm mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ quân sự giữa Nga và phương Tây.