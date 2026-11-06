Ông Zelensky khẳng định Mỹ nợ Ukraine 16 tỷ USD chưa được giải ngân

Ngày 5/11, khi được các phóng viên Ukraine hỏi liệu có kỳ vọng vào một gói viện trợ lớn khác từ Mỹ, sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, ông Zelensky nói:

“Chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Chúng ta nhất định phải nêu lên vấn đề rằng, theo các thỏa thuận và quyết định trước đây, 16 tỷ USD đã bị đóng băng và không được giải ngân".

"Chúng tôi biết ơn tất cả những gì đã được trao tặng, nhưng Ukraine phải đấu tranh để giành lại ít nhất số tiền này. Đừng để bất cứ ai ở Mỹ cảm thấy bị xúc phạm”, ông Zelensky cho biết thêm.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không nêu rõ khoản thiếu hụt 16 tỷ USD được cho là liên quan đến những thỏa thuận nào, cũng như không giải thích liệu số tiền đó đã được Quốc hội chính thức thông qua hay chưa.

Theo Ukraine Oversight, Mỹ đã cấp tổng cộng khoảng 196 tỷ USD tài trợ cho Ukraine kể từ năm 2022.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với đài truyền hình ZDF của Đức, ông Zelensky hoan nghênh những thắng lợi của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử.

Tổng thống Ukraine bày tỏ hy vọng, việc đảng này kiểm soát cả hai viện của Quốc hội từ tháng 1/2027, sẽ dẫn đến việc gia hạn viện trợ tài chính và quân sự.

“Tôi cũng biết ơn đảng Cộng hòa, nhưng đảng Dân chủ nói rất rõ ràng về việc ủng hộ Ukraine và cung cấp viện trợ cho Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích quy mô chi tiêu của Mỹ cho Ukraine dưới thời Joe Biden, cáo buộc ông Zelensky lợi dụng người đóng thuế Mỹ, trong khi từ chối theo đuổi một giải pháp hòa giải thông qua đàm phán một cách nghiêm túc.

Ông Trump đã cáo buộc người tiền nhiệm của mình tặng Ukraine hàng trăm tỷ USD vũ khí miễn phí và thúc đẩy kế hoạch đòi bồi thường từ các đồng minh châu Âu.

Ông chủ Nhà Trắng đồng thời phàn nàn, những khoản tiền khổng lồ của Mỹ đang bị "lãng phí", trong khi ông Zelensky "vô ơn" lại coi sự hỗ trợ đó là điều hiển nhiên.

Tháng trước, Tổng thống Trump còn đi xa hơn khi đặt câu hỏi về tung tích của vũ khí và tiền bạc mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.

“Số tiền chúng ta đã viện trợ cho Ukraine đâu? Tất cả thiết bị đâu rồi? Ông Biden đã cung cấp cho họ tên lửa và chúng được bán công khai trên thị trường”, ông Trump nói với Newsmax.