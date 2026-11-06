Chứng khoán Mỹ "rơi thẳng đứng", Dow Jones mất hơn 1.800 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/11 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones giảm 1.833,06 điểm (-3,44%), xuống 51.523,06 điểm. Mức giảm này lớn hơn cả mức tăng hơn 1.500 điểm mà chỉ số đạt được ngay phiên liền trước, khi thị trường phản ứng tích cực với kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Các chỉ số khác giảm còn sâu hơn. Nasdaq mất 5,52%, còn 24.315 điểm, thấp hơn đỉnh lập hồi tháng trước hơn 10%. Như vậy chỉ số này đã chính thức bước vào vùng điều chỉnh. S&P 500 giảm 4,36%, xuống 7.353,73 điểm. Chỉ số Russell 2000 của nhóm vốn hóa nhỏ mất 4,45% và cũng rơi vào vùng điều chỉnh.

Lo ngại chu kỳ đầu tư AI bị "phanh" lại

Tâm điểm của đợt bán tháo là nhóm cổ phiếu gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu. Đây đã là phiên giảm thứ hai liên tiếp của nhóm này.

Giới đầu tư lo ngại rằng Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, đồng thời thắng nhiều ghế thống đốc quan trọng, có thể làm chậm việc xây dựng trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ. Nỗi lo tăng thêm khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders công khai kêu gọi tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu trên toàn quốc.

Cổ phiếu Broadcom giảm 10%, Nvidia giảm 9%, Oracle mất gần 7%. Qualcomm giảm 9% dù lợi nhuận quý vượt kỳ vọng, do dự báo lợi nhuận sắp tới kém hơn dự kiến. Quỹ iShares Semiconductor ETF mất hơn 12%, phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020. Nhóm "neocloud" cũng lao dốc: CoreWeave giảm gần 10%, Nebius khoảng 15%, Iren gần 17%.

Theo ông Tim Holland, Giám đốc đầu tư của Orion, chia sẻ với CNBC, nhà đầu tư đang tạm đứng ngoài để đánh giá kết quả bầu cử sẽ tác động thế nào đến chu kỳ chi tiêu vốn cho AI. Ông cho rằng làn sóng đầu tư này là động lực tăng trưởng lớn nhất của kinh tế Mỹ trong khoảng ba năm qua.

Áp lực bán lan sang các nhóm ngành truyền thống

Khác với phiên trước, khi cổ phiếu truyền thống còn dẫn dắt đà tăng, lần này áp lực bán không còn giới hạn trong nhóm công nghệ. Caterpillar giảm 6%, JPMorgan giảm 4%, Boeing và Nike cùng mất 2%. Ông Keith Lerner, Giám đốc đầu tư tại Truist Wealth, nhận định đợt bán tháo đã lan ra toàn thị trường và mức độ căng thẳng ngày càng tăng.

Giá dầu bật tăng trở lại

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng trở lại sau phiên giảm hơn 8% trước đó. Dầu Brent tăng gần 3,9%, lên 98,29 USD/thùng. Dầu WTI tăng 2,72%, lên 90,52 USD/thùng.

Lực đỡ chính đến từ căng thẳng tại Vùng Vịnh, khi các vụ tấn công tàu chở dầu qua eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn. Theo cơ quan an ninh hàng hải Anh (UKMTO), ít nhất 5 tàu đã báo cáo sự cố chỉ trong vài ngày gần đây. Tháng 10 ghi nhận 35 vụ, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát.

Eurasia Group đã hạ xác suất đạt thỏa thuận Mỹ - Iran từ 20% xuống 10% và nâng khả năng bế tắc kéo dài lên 30%. Công ty tư vấn này cảnh báo nếu xung đột leo thang, giá dầu Brent có thể lên 110 - 125 USD/thùng.

Tham khảo: CNBC