Robot hình người của Unitree bị "say nắng", phải nằm cáng khi leo núi Thái Sơn

Một tình huống hy hữu vừa diễn ra tại cuộc thi robot thế giới núi Thái Sơn do CMG tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thay vì sải bước cán đích như kỳ vọng của giới mộ điệu, cỗ máy hình người Unitree G1 lại phải kết thúc hành trình của mình trên một chiếc cáng cứu thương do nhân viên khiêng xuống núi.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và trở thành tâm điểm bàn tán của giới công nghệ, dấy lên dấu hỏi lớn về năng lực vận hành bền bỉ của thế hệ người máy hiện nay trong môi trường thực địa.

Được biết, phiên bản G1 tham gia sự kiện lần này là bản phát triển thử nghiệm, từng có cơ hội xuất hiện trước hàng triệu khán giả trong chương trình Gala Xuân Vãn của Trung Quốc. Trước đó không lâu, nhà sản xuất Unitree cũng vừa gây tiếng vang lớn khi trình diễn khả năng đối kháng võ thuật tự động của G1 với con người dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo UnifoLM-X2-1. 0.

Những bước tiến vượt trội về khả năng phản xạ và điều khiển cử động linh hoạt theo thời gian thực đã tạo nên niềm tin rất lớn về sự hoàn thiện của mẫu máy này. Dẫu vậy, sàn đấu thực tế ngoài tự nhiên dường như lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Mẫu robot hình người G1 của Unitree bị quá nhiệt và phải rời cuộc thi trên cáng tại núi Thái Sơn trong khuôn khổ cuộc thi do CMG tổ chức tại tỉnh Sơn Đông vào ngày 2 tháng 11.

Cung đường thi đấu tại núi Thái Sơn được thiết kế như một đợt sát hạch toàn diện đối với hệ thống cân bằng, khả năng vận động và cơ chế tản nhiệt của robot. Trải dài khoảng 3,9 km từ Hồng Môn lên đến Trung Thiên Môn, tuyến đường đòi hỏi các thí sinh cơ khí phải vượt qua hơn 3.100 bậc thang đá gồ ghề với tổng độ cao chênh lệch lên tới gần 600 mét.

Theo ghi nhận từ tờ Global Times, khác xa hoàn toàn với những mặt sàn bằng phẳng, có máy lạnh điều hòa trong các phòng trưng bày, đường dốc ngoài trời buộc robot phải liên tục căn chỉnh trọng tâm, tính toán lực bước chân và giữ vững thăng bằng trước các góc nghiêng thay đổi liên tục.

Dưới góc nhìn chuyên môn, việc di chuyển bằng hai chân vốn dĩ là một bài toán cơ điện tử cực kỳ phức tạp. Để bước đi nhịp nhàng, hệ thống điều khiển trung tâm phải điều phối đồng thời hàng loạt khớp nối, động cơ truyền động, cảm biến phản hồi và thuật toán cân bằng. Khi đối mặt với hàng nghìn bậc thang dốc đứng, áp lực cơ học này tăng lên gấp bội do tải trọng dồn lên các chi dưới cùng yêu cầu điều chỉnh tư thế thân mình liên tục.

Hệ quả tất yếu của quá trình vận động cường độ cao chính là nhiệt lượng. Trong suốt thời gian leo dốc liên tục, hệ thống động cơ điện, các bộ truyền động vi mô, chip xử lý điện toán và mạch công suất đều phải hoạt động ở ngưỡng giới hạn và tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ.

Nếu hệ thống làm mát không kịp giải phóng nguồn năng lượng này ra môi trường, nhiệt độ tích tụ bên trong khung máy sẽ lập tức tăng vọt, kích hoạt cơ chế tự bảo vệ và làm tê liệt toàn bộ khả năng vận hành. Sự cố đình trệ của G1 vào ngày 2 tháng 11 chính là minh chứng rõ ràng cho thấy hệ thống giải nhiệt của máy đã bị quá tải hoàn toàn trước thử thách thể lực kéo dài.

Đường đua dài khoảng 3,9 km từ Hồng Môn đến Trung Thiên Môn với hơn 3.100 bậc thang và độ cao chênh lệch 600 mét, tạo nên một bài kiểm tra thực địa khắc nghiệt về thăng bằng và vận động.

Lên tiếng sau vụ việc, đại diện Unitree đưa ra phỏng đoán rằng phiên bản phát triển của G1 có thể đã được đưa vào đường đua mà chưa trải qua các bước tinh chỉnh và thiết lập thông số tối ưu cho địa hình dốc. Dù vậy, phía công ty vẫn chưa công bố chi tiết nguyên nhân kỹ thuật cụ thể hay chỉ rõ cụm linh kiện nào trực tiếp phát sinh sự cố quá nhiệt.

Sự thoái lui của G1 giữa sườn núi Thái Sơn phản ánh một khoảng cách rất lớn giữa khả năng trình diễn nhất thời và năng lực duy trì phong độ bền bỉ. Một cỗ máy bipedal có thể dễ dàng đi lại, chạy nhảy, thậm chí nhào lộn đẹp mắt trong vài phút ngắn ngủi trước ống kính máy quay.

Thế nhưng, để duy trì chuỗi hoạt động nặng nhọc đó qua hàng giờ đồng hồ ngoài trời lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác, đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo và ổn định tuyệt đối giữa phần cứng cơ khí, phần mềm điều khiển và năng lực giải nhiệt.

Phân tích kỹ thuật chỉ ra việc leo bậc thang liên tục tạo áp lực cực lớn lên khớp, cảm biến, hệ thống điều khiển và đặc biệt là hệ thống tản nhiệt của động cơ và phần cứng xử lý. Sự cố cho thấy khoảng cách lớn giữa các màn biểu diễn ngắn trong phòng thí nghiệm và khả năng duy trì sức bền trong môi trường tự nhiên, đưa khả năng quản lý nhiệt trở thành tiêu chuẩn cốt lõi đánh giá robot.

Vụ việc nằm cáng của G1 không hẳn là một thất bại mang tính phủ định toàn bộ nền tảng của Unitree, bởi đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm chưa được cấu hình chuyên sâu cho việc leo núi.

Tuy nhiên, bài học từ núi Thái Sơn đã cho thấy rõ ràng rằng, khi công nghệ robot hình người bước ra khỏi phòng thí nghiệm để tiến vào đời sống, những thông số hào nhoáng về tốc độ hay độ linh hoạt sẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa nếu thiếu đi sức bền, độ ổn định nhiệt độ và khả năng thích nghi dẻo dai trước môi trường khắc nghiệt.