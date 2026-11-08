Không phải sầu riêng, một loại trái cây bán đầy chợ Việt bất ngờ lên cơn sốt tại Nam Phi: “Chúng tôi bán 25.000 - 30.000 quả mỗi ngày”

Ảnh minh họa

Thời tiết nắng nóng và khô hạn trong những tháng đầu mùa hè đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trồng trọt, giúp sản lượng dưa hấu tại Nam Phi tăng mạnh. Tại chợ đầu mối Tshwane ở Pretoria, lượng tiêu thụ hiện đạt 25.000-30.000 quả mỗi ngày, trong khi có thời điểm nguồn cung đầu ngày lên tới 100.000 quả.

Ông Hennie Souer, một thương lái có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh dưa hấu tại chợ thành phố Tshwane, cho biết thời tiết nắng nóng trong khoảng 4 tuần gần đây đã khiến lượng dưa hấu đưa ra thị trường tăng đáng kể. Tại một số khu vực, trái cây chín gần như cùng thời điểm, tạo ra nguồn cung lớn hiếm thấy trong nhiều năm.

Theo ông Souer, có những ngày khu vực kinh doanh dưa hấu tại chợ bắt đầu hoạt động với khoảng 90.000-100.000 quả. Tuy nhiên, sức mua cũng tăng mạnh vào cuối tháng, giúp thị trường tiêu thụ một lượng hàng đáng kể.

Hiện nay, mỗi ngày chợ bán được khoảng 25.000-30.000 quả dưa hấu. Đáng chú ý, trong ngày chợ tạm đóng cửa để phục vụ kỳ nghỉ bầu cử, lượng dưa hấu còn lại trên các quầy lần đầu tiên sau một thời gian dài giảm xuống dưới 30.000 quả.

Kết quả này cho thấy thị trường dưa hấu Nam Phi đang có sự cải thiện rõ rệt so với năm trước. Khi đó, mưa kéo dài làm giảm nhu cầu tiêu thụ, đồng thời gây thiệt hại cho mùa vụ tại khu vực Waterberg. Sau hai năm liên tiếp gặp khó khăn, những người trồng dưa hấu tại đây đang hưởng lợi từ điều kiện thời tiết nóng và khô trong mùa vụ năm nay.

Theo các thương lái, vụ thu hoạch tại những khu vực như Groblersdal, Marble Hall và Thabazimbi đã đi qua hơn một nửa chặng đường. Trong khi đó, tại phía bắc tỉnh Limpopo, hoạt động thu hoạch những lứa dưa cuối cùng vẫn đang diễn ra. Khu vực này đã bắt đầu cung cấp dưa hấu cho thị trường từ cuối mùa đông.

Nguồn cung dồi dào cũng giúp người tiêu dùng Nam Phi tiếp cận dưa hấu với mức giá tương đối phải chăng. Dưa hấu không hạt dự kiến xuất hiện trên thị trường trong khoảng 1-2 tuần tới, bổ sung thêm lựa chọn cho người mua.

Tuy nhiên, tình trạng nguồn cung tăng mạnh được dự báo sẽ không kéo dài. Ông Souer nhận định lượng dưa hấu dồi dào hiện nay có thể kết thúc trong vòng 2-3 tuần tới, sau khi phần lớn sản lượng tại các vùng trồng chính được thu hoạch.

Đáng chú ý, thị trường có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm dưa hấu vào dịp Giáng sinh và năm mới. Nguyên nhân là sau những mùa vụ không thuận lợi trong hai năm trước, nông dân tại khu vực Waterberg đã thu hẹp diện tích gieo trồng, thay vì duy trì quy mô sản xuất như thông lệ.

Khi nguồn cung từ các vùng sản xuất phía bắc suy giảm, thị trường có thể phải phụ thuộc nhiều hơn vào dưa hấu từ tỉnh Eastern Cape và Western Cape. Đây là những khu vực có khả năng tiếp tục cung cấp sản phẩm cho thị trường trong giai đoạn cuối năm.

Theo ông Souer, nếu nguồn cung tại Gauteng, một trong những thị trường tiêu thụ lớn của Nam Phi, giảm xuống mức thấp, giá bán dưa hấu từ các tỉnh Cape có thể đủ cao để bù đắp chi phí vận chuyển đường dài.

Như vậy, dù đang trải qua một mùa vụ thuận lợi với lượng tiêu thụ lớn, thị trường dưa hấu Nam Phi vẫn có khả năng đối mặt với áp lực nguồn cung vào mùa lễ hội cuối năm. Diễn biến này phụ thuộc đáng kể vào tiến độ thu hoạch tại các vùng sản xuất và khả năng bổ sung hàng hóa từ những khu vực khác.