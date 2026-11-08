BYD Altior ra mắt: 'Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc', giá chỉ bằng 1/4, giới hạn 399 chiếc toàn cầu

Yangwang giới thiệu Altior tại sự kiện ra mắt toàn cầu ở Abu Dhabi vào ngày 7/11. Đây là mẫu sedan cỡ lớn, định vị ở phân khúc xe chủ tịch siêu sang. Theo đó, BYD Altior sẽ cạnh tranh với Mercedes-Maybach S-Class và Bentley Flying Spur.

BYD chính thức bước vào thị trường sedan siêu sang với Yangwang Altior. Ảnh: Yangwang

BYD lấy cảm hứng từ đỉnh đồng để thiết kế

BYD Yangwang Altior sở hữu chiều dài 5.600 mm, rộng 2.030 mm và cao 1.590 mm. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở của xe đạt 3.500 mm. Mẫu xe được phát triển trong khoảng 3 năm. Ngoài ra, thiết kế BYD Altior lấy cảm hứng từ đỉnh đồng, loại đồ tế lễ cổ của Trung Quốc.

Phần đầu xe tiếp nối ngôn ngữ thiết kế "đỉnh Trung Hoa" đặc trưng của Yangwang. Lưới tản nhiệt dạng ma trận điểm được tạo từ các chi tiết giống đá quý. Những chi tiết này được đánh bóng thủ công và đặt riêng lẻ để phản chiếu ánh sáng.

Sự kiện ra mắt được BYD tổ chức tại UAE. Ảnh: Carnewschina

Xe sơn hai tông màu, đi kèm bộ mâm cỡ lớn dạng kín và logo chụp mâm tự cân bằng. Đồng thời, BYD trang bị cửa mở ngược với góc mở gần 90 độ, giúp ra vào dễ dàng. Bên trong cánh cửa còn có hộc đựng ô.

Ở bản 4 chỗ, hàng ghế sau gồm hai ghế độc lập, ngăn cách bởi bệ trung tâm. Mỗi ghế có bệ đỡ chân, trong khi bệ trung tâm có chỗ để ly sâm panh. Nội thất được thiết kế đối xứng, sử dụng ốp gỗ, chi tiết kim loại và da bọc chần trám. Thêm vào đó, xe có bảng điều khiển cho hàng ghế sau và rèm che nắng chỉnh điện.

Không gian nội thất của Altior được BYD chăm chút kỹ lưỡng. Ảnh: Yangwang

Trang bị những công nghệ mới nhất của BYD

Altior sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai cùng công nghệ sạc siêu tốc Flash Charging của BYD. Theo công bố, xe có quãng đường di chuyển hơn 1.000 km theo chuẩn CLTC. Tuy nhiên, BYD chưa xác nhận Altior là xe thuần điện hay xe hybrid.

Phiên bản BYD Altior đầu tiên mở đặt hàng là bản giới hạn bốn chỗ “Shanhe Dingyun”. Cụ thể, tại Trung Quốc, khách hàng cần đặt cọc 300.000 NDT, tương đương khoảng 1,15 tỷ đồng. Giá dự kiến của bản này là 2,08 triệu NDT, tức gần 8 tỷ đồng, song chưa phải giá chính thức. Trong khi đó, bản 5 chỗ của BYD Altior sẽ ra mắt sau, không thuộc đợt đặt cọc này.

Bản Shanhe Dingyun có phối màu nâu đá và trắng ngọc độc quyền cho ngoại thất và nội thất. Cùng với đó, cabin có họa tiết mây, cửa gió ốp ngọc Hòa Điền và lưới loa màu vàng. Mặt trong

cửa xe được ốp sợi aramid.

Hệ truyền động của Yangwang Altior vẫn chưa được BYD công bố chi tiết. Ảnh: Yangwang

Trước Altior, dòng sedan của Yangwang có mẫu U7 với bản hybrid sạc ngoài và thuần điện. Ngoài ra, hồi tháng 8, hãng còn ra mắt SUV bốn chỗ U8L Dingcang Edition. Theo CnEVPost, thương hiệu Yangwang của BYD bán được 3.546 xe trong 10 tháng đầu năm 2026.