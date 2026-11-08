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Huy động hai quái vật sắt khổng lồ từ Trung Quốc, xây tuyến metro tương đương tuyến Bến Thành - Suối Tiên, dự kiến hoàn thành năm 2030

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Dự án sử dụng máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) có đường kính đào 6,4 m, được sản xuất bởi Tập đoàn China Railway Construction Heavy Industry (CRCHI) của Trung Quốc.

Huy động hai quái vật sắt khổng lồ từ Trung Quốc, xây tuyến metro tương đương tuyến Bến Thành - Suối Tiên, dự kiến hoàn thành năm 2030 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một máy đào hầm TBM đường kính 6,4 m vừa hoàn thành đoạn đào đầu tiên giữa hai nhà ga Fustat và Malek El Saleh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng tuyến metro số 4 tại thủ đô Cairo, Ai Cập.

Theo Tunnelling Journal, ngày 27/10, các đội thi công thuộc Công ty Orascom Construction đã hoàn thành mũi đào hầm đầu tiên của dự án metro số 4 Cairo, đoạn kết nối hai nhà ga Fustat và Malek El Saleh. Đây là cột mốc quan trọng trong gói thầu CP402, thuộc khu vực phía Đông của tuyến metro mới.

Dự án sử dụng máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) có đường kính đào 6,4 m, được sản xuất bởi Tập đoàn China Railway Construction Heavy Industry (CRCHI) của Trung Quốc. Sau khi lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn để gia cố thành hầm, đường kính bên trong hầm còn khoảng 5,8 m.

Theo Orascom Construction, thiết bị được tùy chỉnh để đáp ứng các điều kiện địa chất và địa hình phức tạp dọc tuyến. Đây là loại máy đào hầm sử dụng công nghệ cân bằng áp lực bùn (slurry), phù hợp với điều kiện thi công hầm ngầm trong khu vực đô thị.

Hai máy đào hầm hoạt động song song

Để triển khai dự án, Orascom Construction đã huy động hai máy đào hầm TBM có thiết kế giống nhau, đều do CRCHI sản xuất. Sau khi máy đầu tiên hoàn thành đoạn đào giữa Fustat và Malek El Saleh, thiết bị thứ hai đã sẵn sàng triển khai đào đường hầm song song trên cùng hướng tuyến.

Gói thầu CP402 bao gồm việc xây dựng hai đường hầm chạy tàu, với tổng chiều dài đào hầm dự kiến khoảng 8 km. Riêng đoạn ngầm giữa các khu vực thuộc gói thầu có chiều dài khoảng 5,4 km. Theo báo cáo thường niên tích hợp năm 2025 của Orascom, mỗi đường hầm có chiều dài khoảng 3,75 km.

Không chỉ đảm nhiệm công tác đào hầm, gói thầu CP402 còn bao gồm xây dựng 5 nhà ga ngầm, một khu vực đường quay đầu tàu và các hạng mục cơ điện, cấp thoát nước liên quan.

Công trình khởi công từ quý I/2024 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Orascom Construction đồng thời tham gia liên danh với Mitsubishi để triển khai gói thầu hệ thống, đường ray và khu depot cho giai đoạn đầu của tuyến metro số 4.

Tuyến metro 19 km có 17 nhà ga

Metro số 4 là một trong những dự án giao thông công cộng quan trọng của Cairo, thường được gọi là tuyến metro Haram Street. Giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 19 km, gồm 17 nhà ga, trong đó 16 ga ngầm và một ga trên mặt đất.

Tuyến đường sắt đô thị này được kỳ vọng cải thiện kết nối giữa khu vực phía Tây Cairo với mạng lưới metro hiện hữu. Hành khách có thể chuyển tuyến sang metro số 2 tại Giza và metro số 1 tại nhà ga Malek El Saleh.

Cột mốc đào hầm mới được ghi nhận sau đợt kiểm tra của Cơ quan Đường hầm Quốc gia Ai Cập (NAT) hồi tháng 9/2026. Tại thời điểm đó, tiến độ tổng thể giai đoạn 1 của tuyến metro số 4 đạt khoảng 65%. Tuy nhiên, các hạng mục xây dựng dân dụng tại khu vực phía Đông, nơi Orascom đang triển khai thi công, mới hoàn thành khoảng 46%.

Metro số 4 nằm trong chương trình mở rộng quy mô lớn mạng lưới giao thông đường sắt của Ai Cập. Theo kế hoạch được công bố, NAT dự kiến chi khoảng 600 tỷ bảng Ai Cập, tương đương 10,7 tỷ USD, cho các dự án metro và đường sắt điện trong giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu của chương trình là nâng lượng hành khách vận chuyển mỗi ngày từ khoảng 5 triệu hiện nay lên 14 triệu vào năm 2030. Đội tàu khai thác dự kiến tăng từ 230 lên khoảng 670 đoàn tàu. Tổng chiều dài mạng lưới metro và đường sắt điện cũng được đặt mục tiêu tăng từ 2.376 km lên 2.889 km.

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Như Quỳnh

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