Hà Nội có quán bún chả khách phải tự bưng bê, lấy rau suốt 17 năm

Thay vì nặn thành từng viên nhỏ hay thái thành những miếng mỏng như cách làm quen thuộc, một quán bún chả ở Đan Phượng, Hà Nội lại nướng thịt thành từng phên lớn, kẹp giữa hai lớp lá chuối trên bếp than củi. Đáng chú ý, quán bắt đầu đỏ lửa từ khoảng 4h sáng, bán những bát bún đầy đặn với giá chỉ từ 35.000 đồng và đông khách đến mức nhiều người phải tự phục vụ.

4h sáng đã đỏ lửa, khách đến ăn phải tự bưng bê vì quán quá đông

Nằm trên đường Nguyễn Thái Học, khu vực thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Bún chả Bắc Hương là địa chỉ đã hoạt động khoảng 18-19 năm. Không nằm giữa khu vực trung tâm hay những tuyến phố ẩm thực đông khách du lịch, quán vẫn duy trì lượng khách đáng kể nhờ phục vụ từ rất sớm và có cách chế biến chả nướng riêng.

Một ngày bán hàng ở đây bắt đầu từ khoảng 4h-4h30 sáng. Khi nhiều hàng quán còn chưa mở cửa, bếp than của quán đã đỏ lửa, những mẻ thịt đầu tiên được đưa lên nướng để kịp phục vụ khách. Khoảng 4h30-5h, quán bắt đầu đón những vị khách đầu tiên, chủ yếu là người dân địa phương, công nhân, người đi làm sớm hoặc những người vừa kết thúc một đêm vui chơi.

Bún chả Bắc Hương là địa chỉ đã hoạt động khoảng 18-19 năm tại Đan Phượng, Hà Nội

Khung giờ đông nhất thường rơi vào khoảng 6h30-7h30 sáng. Đặc biệt vào cuối tuần, lượng khách tăng lên đáng kể, nhiều thời điểm bàn ghế kín từ trong nhà ra ngoài vỉa hè, khách đến sau phải chờ đợi mới có chỗ ngồi.

Một điều khá thú vị là tại đây, thực khách gần như đã quen với cách tự phục vụ. Sau khi gọi món và chờ nhân viên chuẩn bị, khách có thể tự vào khu vực lấy đồ để bưng khay bún về bàn. Rau sống, chanh, ớt, quất và nước uống cũng được đặt ở những vị trí thuận tiện để mọi người tự lấy.

Cách phục vụ này xuất phát từ việc lượng khách quá đông, trong khi số người làm không thể đáp ứng tất cả công đoạn. Trước đây, quán từng bán thêm nhiều món nhưng sau đó phải cắt giảm vì không đủ nhân lực phục vụ.

Khung giờ đông nhất của quán thường rơi vào khoảng 6h30-7h30 sáng.

Dù vậy, chính nhịp bán hàng nhanh, không cầu kỳ và không khí tấp nập lại tạo nên nét riêng của hàng bún chả lâu năm này. Thực khách đến đây không quá câu nệ chuyện được phục vụ tận bàn, nhiều người đã quen với việc tự lấy đồ, tìm chỗ ngồi và thưởng thức bữa sáng trước khi bắt đầu ngày mới.

Chả nướng nguyên phên kẹp lá chuối, cách làm khác hẳn bún chả thông thường

Điểm khiến Bún chả Bắc Hương gây tò mò nhất nằm ở cách chế biến phần chả. Thay vì chia thịt thành từng viên nhỏ hoặc thái thành miếng mỏng rồi nướng trực tiếp trên vỉ, quán sử dụng thịt băm đã tẩm ướp, dàn thành những phên lớn hình chữ nhật.

Mỗi phên thịt được đặt giữa hai lớp lá chuối tươi, sau đó xếp thành từng chồng để chuẩn bị đưa lên bếp. Công đoạn này không chỉ giúp tạo hình miếng chả mà còn đóng vai trò quan trọng trong cách làm chín thịt.

Quán sử dụng than củi tự nhiên để nướng, không dùng than ép công nghiệp. Ban đầu, những phên thịt được kẹp nguyên lớp lá chuối trên vỉ, đặt trên bếp than hồng. Dưới tác động của nhiệt, lớp lá chuối nóng dần, giữ hơi nóng bên trong để thịt chín từ từ.

Thay vì chia thịt thành từng viên nhỏ hoặc thái thành miếng mỏng rồi nướng trực tiếp trên vỉ, quán sử dụng thịt băm đã tẩm ướp, dàn thành những phên lớn hình chữ nhật.

Khi lớp lá bên ngoài bắt đầu cháy sém, người nướng mới bóc bỏ phần lá, để lộ phên thịt đã chín tới. Sau đó, thịt được đưa trở lại bếp than để nướng trực tiếp thêm một lúc, tạo lớp ngoài vàng nâu, hơi xém cạnh và dậy mùi thơm.

Cách làm này giúp thịt giữ được độ ẩm, hạn chế tình trạng nước ngọt và mỡ chảy xuống than trong quá trình nướng. Khi hoàn thành, miếng chả có kích thước lớn, không bị khô xác mà vẫn giữ được độ mềm, béo và dai nhẹ.

Chả sau khi nướng được cho vào âu giữ nóng để phục vụ liên tục. Khi khách gọi món, người bán dùng kéo hoặc tay xé thành những miếng lớn, thay vì cắt vụn như nhiều hàng bún chả khác.

Nhờ lớp lá chuối được nướng cùng thịt, thành phẩm có thêm mùi thơm thoang thoảng của lá cháy sém, hòa cùng hương khói than củi. Đây cũng là chi tiết tạo nên sự khác biệt cho món ăn, khiến phần chả có hương vị khá riêng ngay cả khi được kết hợp với những nguyên liệu quen thuộc như bún, rau sống và nước dùng.

Bát bún chả 35.000 đồng có thêm cả bò sốt vang, khách ăn no căng

Không chỉ có cách nướng thịt khác lạ, thực đơn của quán cũng có một vài lựa chọn không thường thấy ở những hàng bún chả Hà Nội.

Ngoài bún chả chấm theo kiểu quen thuộc, quán còn phục vụ bún chả chan và bún thập cẩm kết hợp chả nướng với bò sốt vang. Đây là lựa chọn khá thú vị dành cho những thực khách muốn đổi vị.

Phần bò sốt vang chủ yếu sử dụng gân bò, được ninh mềm nhưng vẫn giữ độ giòn sần sật đặc trưng. Nước sốt có màu đỏ sánh, vị đậm đà và được chan trực tiếp vào bát bún. Đặc biệt, ngay cả khi gọi bún chả chan thông thường, thực khách cũng có thể bắt gặp một chút nước sốt vang được thêm vào để tăng độ béo và màu sắc cho món ăn.

Phần bò sốt vang chủ yếu sử dụng gân bò, được ninh mềm nhưng vẫn giữ độ giòn sần sật đặc trưng

Mức giá tại quán khá bình dân. Một bát bún chả phổ thông, dù là chan hay chấm, có giá khoảng 35.000 đồng. Những suất nhiều chả hoặc thịt hơn dao động từ 40.000-50.000 đồng. Bát đựng cũng có kích thước khá lớn, lượng bún, rau và phần nước chan tương đối hào phóng.

Với bún chả chấm, phần nước chấm có vị ngọt rõ, phù hợp với khẩu vị của nhiều thực khách khu vực ngoại thành. Trong khi đó, bún chả chan lại có phần nước dùng được nấu từ nồi nước hầm xương lớn, kết hợp cùng chả nướng và đôi khi có thêm nước sốt vang.

Đây cũng là điểm thực khách cần lưu ý nếu đã quen với phong cách bún chả ở khu vực nội thành Hà Nội. Nước dùng và nước chấm tại quán thiên về vị ngọt đậm hơn, không hẳn là kiểu chua ngọt cân bằng thường gặp ở nhiều hàng bún chả phố cổ. Thực khách có thể chủ động thêm giấm tỏi, ớt chưng hoặc quất để điều chỉnh theo khẩu vị.

Một bát bún chả phổ thông, dù là chan hay chấm đều có giá khoảng 35.000 đồng

Về phần chả, miếng thịt lớn, mềm và mọng nước là điểm dễ nhận ra nhất. Khi ăn cùng bún, rau sống và nước chấm, hương thơm của lá chuối nướng và than củi khá rõ. Phần gân bò sốt vang lại mang đến cảm giác khác biệt nhờ độ giòn sần sật, giúp bát bún có thêm lựa chọn về kết cấu và hương vị.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Bún chả Bắc Hương vẫn duy trì cách bán hàng từ sáng sớm, phục vụ chủ yếu khách địa phương và những người quen với nhịp sống bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng. Không gian không quá cầu kỳ, cách phục vụ có phần tự giác, nhưng những phên chả nướng lá chuối cùng mức giá từ 35.000 đồng vẫn là lý do khiến nhiều thực khách tìm đến.

Nguồn: HanoiFood