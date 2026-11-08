Hà Nội đón mưa to trước khi chuyển rét, miền Bắc có nơi dưới 13°C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to

Từ chiều tối nay không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to.

Dự báo khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu chuyển rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19°C, riêng vùng núi cao Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13°C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ tối và đêm 8/11. Trong khoảng thời gian từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Thủ đô có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, Hà Nội chuyển rét.

Miền Trung có nguy cơ mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo không khí lạnh gây ra đợt mưa lớn tại nhiều khu vực trên cả nước.

Cụ thể, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Trong khi đó, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có nguy cơ làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.