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Từ chiều tối nay không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to

| | Xã hội

Không khí lạnh tác động sớm nên trong ngày hôm nay (8/11), miền Bắc đã xuất hiện mưa to ở một số khu vực. Từ chiều tối và đêm mưa gia tăng. Trời chuyển rét từ đêm nay ở vùng núi, từ sáng mai ở khu vực đồng bằng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp nên khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong sáng sớm 8/11 đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo trong sáng nay (8/11), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to trên 60mm.

Khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4. vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do vậy, từ chiều tối và đêm 8/11 đến sáng 9/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Không khí lạnh tràn về gây mưa diện rộng cho miền Bắc từ chiều tối nay (8/11).

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 8/11, khu vực vùng núi trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Từ ngày 9/11, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, vùng núi dưới 19 độ.

Hà Nội hôm nay có mưa rào rải rác. Tối và đêm nay, Thủ đô bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh. Từ chiều tối nay đến sáng 9/11, Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió và nhiễu động gió Đông nên từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ) và Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, Nam Nghệ An có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 9/11, khu vực từ phía Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 300mm

Bình Định cũ và Phú Yên cũ trong ngày và đêm 9/11 mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 130mm.

Sang ngày và đêm 10/11, mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 60-150mm, có nơi trên 200mm.

Bình Định cũ và Phú Yên cũ trong ngày và đêm 10/11 mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Dự báo, đợt mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Phú Yên cũ còn khả năng kéo dài đến đêm 11/11.

Theo Nguyễn Hoài

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