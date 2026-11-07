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Không khí lạnh sắp tràn về: Miền Bắc xuất hiện mưa to, giảm 10 độ trong một ngày

| | Xã hội

Dự báo, từ đêm mai (8/11), không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ bắt đầu tác động đến miền Bắc nước ta.

Các tỉnh miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (7/11), bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Ở Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Cập nhật những thông tin mới nhất về đợt gió mùa đông bắc và đợt mưa lớn sắp xảy ra ở khu vực Trung Bộ (Nguồn: Cục khí tượng thủy văn).

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Ngày 6/11, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 8 tỉnh, thành phố miền Trung từ Nghệ An đến Đắk Lắk sẵn sàng ứng phó đợt mưa lớn do ảnh hưởng không khí lạnh, lượng mưa có nơi trên 400mm.

Các tỉnh, thành phố, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, thông tin này được đăng tải trên tờ Thanh niên.

Hà Nội sẽ giảm 10 độ C chỉ sau một ngày

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay (7/11), thời tiết Hà Nội phổ biến ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 29-31°C. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài hết ngày mai.

Không khí lạnh sắp tràn về: Những tỉnh, thành nào sẽ có mưa lớn nhất? - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết và nhiệt độ Hà Nội trong những ngày tới (Ảnh: NCHMF)

Dự báo, tối và đêm 8/11, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Từ 9/11, Hà Nội trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất ngày giảm khoảng 10°C, phổ biến 22°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 19°C.

Từ 10-12/11, Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức 24-26°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 16-18°C.

Ngày 13/11, khu vực này mưa dông trở lại. Tuy nhiên, nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất 25°C, thấp nhất 18°C.

Theo Duy Anh

Vietnamdaily

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