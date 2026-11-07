Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Ý cùng 5 người khác liên quan đến số tiền 800.000.000 đồng

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 bị can.

Các bị can bao gồm: Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1987), thường trú ấp An Hòa; Nguyễn Minh Ý (sinh năm 1985), thường trú ấp Hội Thành; Phan Duy Linh (sinh năm 1998), thường trú ấp Tân Lộc, cùng xã Mỏ Cày; Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1984), thường trú ấp Thành Long, xã Thành Thới; Phan Thanh Sung (sinh năm 1998), Nguyễn Hoàng Khai (sinh năm 2003) và Phan Văn Khải, (sinh năm 1995), cùng thường trú ấp Trung, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

Khải, Sung, Ý, Khai, Sang, Linh (từ trái qua phải) tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2026 Nguyễn Văn Sang đưa cho bà Đ.T.B.B (sinh năm 1965) thường trú ấp Khánh Thạnh, xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long số tiền 800.000.000 đồng để cho H.V.L (sinh năm 1989, ngụ cùng địa phương) vay đáo hạn ngân hàng. Đến tháng 5/2026, Sang yêu cầu bà Đ.T.B.B trả lại số tiền đã đưa cho H.V.L trước đó, bà Đ.T.B.B đã cùng Sang đến nhà tìm H.V.L yêu cầu trả lại số tiền đã vay nhưng H.V.L nói không có vay tiền của ai và không đồng ý trả tiền.

Đến ngày 1/9, Sang đã cùng Hải, Ý, Linh, Sung, Khai, Khải mang theo dao tự chế và gậy ba khúc đến nhà của H.V.L để lấy lại tiền, trước khi đi Sang yêu cầu những người đi cùng sử dụng hung khí đe dọa, gây áp lực để H.V.L trả nợ.

Khi đến nhà, tất cả đã chửi bới, gây áp lực yêu cầu H.V.L về trả nợ, các đối tượng đã xông vào nhà, dùng dao tự chế chém làm hư hỏng một số tài sản sau đó rời đi. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận vụ việc và điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Khải, Sung, Ý, Khai, Sang, Linh, riêng Nguyễn Văn Hải đã bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về hành vi can tội cố ý gây thương tích trước đó.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra để làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.