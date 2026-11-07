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Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiều nơi có mưa to đến rất to trong 4 ngày liên tiếp

| | Xã hội

Theo dự báo, từ chiều tối mai, không khí lạnh sẽ bắt đầu tác động đến nước ta gây mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (7/11), bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Ở Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiều nơi có mưa to đến rất to trong 4 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn về gây ra đợt mưa lớn tại Trung Bộ (Ảnh minh họa. Ảnh: Như Hoàn).

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối mai đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/11

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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