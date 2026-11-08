Đêm 8/11, không khí lạnh mạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm

Hiện nay (8/11), bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 23-26 độ.

Trên đất liền: khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội: tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 09/11, trời chuyển rét.

Trên biển:

Từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 09/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ.

Từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Bắc Quảng Trị sẽ có mưa lớn từ đêm 8/11 đến đêm 9/11. Từ ngày 9/11 đến 11/11, vùng mưa lớn sẽ dịch xuống phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đắk Lắk. Trọng tâm mưa lớn nhất sẽ ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa từ 250-450mm, có nơi trên 700mm. Nguy cơ xảy ra lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, đô thị, đặc biệt là sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/11:

TP Hà Nội: Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày gió đông cấp 2-3, tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3; chiều tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi đêm trời chuyển rét; các nơi khác đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi cao cơ nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió đông cấp 2-3; đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; phía Bắc có nơi dưới 20 độ Nhiệt độ cao nhất từ 27-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.