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Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

| | Xã hội

Người dân thường xuyên sử dụng VNeID cần đặc biệt chú ý trước thông báo mới từ cơ quan Công an.

Thời gian gần đây, các thủ đoạn giả mạo nền tảng trực tuyến của cơ quan chức năng tiếp tục xuất hiện với nhiều hình thức tinh vi, khiến người dân khó phân biệt thật, giả. Đáng chú ý, một website có giao diện gần giống hệ thống chính thức vừa được cơ quan Công an phát hiện.

Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện website có tên miền bcavneid.com giả mạo Hệ thống định danh điện tử (VNeID) của Bộ Công an nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân sử dụng VNeID cần lưu ý chỉ truy cập ứng dụng chính thức, tuyệt đối không đăng nhập qua các đường link lạ để tránh nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Theo cơ quan Công an, website giả mạo này được thiết kế với giao diện gần giống hệ thống VNeID chính thức, khiến người dùng dễ nhầm lẫn và mất cảnh giác. Việc truy cập, đăng nhập hoặc cung cấp thông tin trên trang web có thể khiến người dân đối mặt với nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản, rò rỉ dữ liệu cá nhân của bản thân và gia đình.

Đáng chú ý, các đối tượng có thể lợi dụng thông tin thu thập được để tiếp cận dữ liệu ngân hàng, mã xác thực OTP, thậm chí chiếm quyền kiểm soát thiết bị của nạn nhân nhằm phục vụ những hành vi vi phạm pháp luật.

Mặc dù không phải thủ đoạn mới, các đối tượng lừa đảo vẫn liên tục thay đổi phương thức hoạt động, tạo lập những website có giao diện tinh vi, giả mạo cơ quan chức năng và các nền tảng dịch vụ công. Những chiêu thức này thường đánh vào tâm lý chủ quan, sự thiếu cảnh giác và hạn chế về kỹ năng nhận diện rủi ro trên không gian mạng của một bộ phận người dân.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân chỉ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua những cổng dịch vụ công chính thức. Tuyệt đối không truy cập, đăng nhập hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP trên các website không rõ nguồn gốc.

Khi có nhu cầu hỗ trợ hoặc phát hiện dấu hiệu giả mạo, người dân nên đến trực tiếp cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Hải Phòng qua các số điện thoại 069.278.5415 và 0766.05.05.05 để được hướng dẫn.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi đăng nhập, không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân trên các đường dẫn được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc những nguồn không xác thực, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

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