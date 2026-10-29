Công an thông báo quan trọng đến người dân có tài khoản VNeID

Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã phát hiện trang web tại địa chỉ bcavneid[.]com giả mạo cổng thông tin của Hệ thống định danh điện tử VNeID thuộc Bộ Công an. Trang web này dùng logo, cấu trúc nhận diện và giao diện gần như giống hoàn toàn nền tảng định danh số chính thức. Nếu chỉ nhìn lướt qua, người dùng rất khó phân biệt thật, giả.

Người dân truy cập và đăng nhập tại địa chỉ này có nguy cơ bị lộ dữ liệu cá nhân, thông tin định danh của bản thân và gia đình. Quyền truy cập các tài khoản tài chính cũng có thể bị xâm nhập trái phép.

Theo cơ quan công an, các đối tượng chọn tên miền có cụm ký tự gợi liên tưởng đến cách viết tắt của cơ quan chức năng, ghép với tên ứng dụng VNeID. Cách đặt tên này nhằm khiến người dùng tin rằng đây là trang chính thống.

Khi người dùng điền thông tin, máy chủ của kẻ gian sẽ ghi lại số căn cước công dân, mật khẩu, số điện thoại và mã xác thực OTP do chính nạn nhân nhập. Với những dữ liệu này, kẻ gian có thể nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản định danh số, sau đó truy cập ứng dụng ngân hàng, ví điện tử có liên kết để chuyển tiền trái phép.

Nguy hiểm hơn, một số kịch bản còn dụ người dùng cấp quyền truy cập sâu vào thiết bị hoặc tải về các tập tin cấu hình lạ. Đây là bước để mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa và tự động duyệt các giao dịch tài chính.

Vụ việc nằm trong xu hướng gia tăng các hình thức lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước và dịch vụ công trực tuyến. Lợi dụng chủ trương chuyển đổi số quốc gia và việc đưa nhiều thủ tục hành chính lên môi trường mạng, các nhóm tội phạm liên tục dựng trang web lừa đảo (phishing) hoặc phát tán ứng dụng giả mạo cổng dịch vụ công, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội hay công an địa phương.

Kịch bản phổ biến là nạn nhân nhận cuộc gọi từ người xưng là cán bộ, yêu cầu đồng bộ dữ liệu định danh mức 2, cập nhật hồ sơ hành chính bị lỗi hoặc kích hoạt tài khoản định danh khẩn cấp. Sau đó, nạn nhân được gửi đường link qua tin nhắn SMS hoặc mạng xã hội. Chỉ cần làm theo hướng dẫn, người dùng đã rơi vào bẫy đánh cắp dữ liệu.

Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Hải Phòng khuyến nghị người dân chỉ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của các bộ, ban, ngành và địa phương có tên miền đuôi .gov.vn.

Với VNeID, người dùng chỉ đăng nhập và sử dụng trên ứng dụng chính thức do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phát hành trên kho ứng dụng Google Play, App Store, hoặc qua địa chỉ web chính thức của Bộ Công an. Tuyệt đối không truy cập các đường dẫn lạ được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội.

Người dân không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã PIN hay mã OTP cho bất kỳ ai, và không nhập các thông tin này trên trang web chưa được kiểm chứng.

Khi cần hỗ trợ cài đặt, kích hoạt hoặc xử lý lỗi tài khoản định danh điện tử, người dân nên đến trực tiếp cơ quan công an gần nhất hoặc gọi đường dây nóng của công an địa phương để được hướng dẫn.

Theo Công an thành phố Hải Phòng