Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh

Thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của giá gạo Việt Nam, trong khi giá gạo tại Ấn Độ và Thái Lan ổn định ở vùng giá cao.

Tại Việt Nam, giá gạo xuất khẩu đã tăng vọt lên mức cao nhất tính từ tháng 1/2025 do lo ngại nguồn cung hạn chế có thể khiến các nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc đáp ứng các đơn hàng mới. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 470-480 USD/tấn vào ngày 29/10, tăng mạnh so với mức 440-450 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung trong nước hiện rất mỏng. Các thương nhân cho hay vụ thu hoạch Thu Đông phải đến cuối tháng 11/2026 mới bắt đầu với sản lượng dự báo chỉ bằng một nửa so với vụ Hè Thu. Cùng với đó, có những cảnh báo rằng hiện tượng El Niño nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng gạo từ năm sau. Nhà giao dịch này nhận định giá gạo có thể sẽ tiếp tục tăng từ tháng tới, khi Philippines dự kiến quay trở lại mua gạo từ Việt Nam.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu đi ngang ở mức đỉnh hơn một năm qua. Giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 387-392 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm niêm yết ở mức 389-394 USD/tấn.

Một nhà xuất khẩu tại Kolkata cho biết lúa vụ mới đã bắt đầu rải rác đưa về chợ tại các bang phía Bắc. Nguồn cung dự kiến sẽ tăng mạnh tại các bang miền Trung và miền Nam từ tháng sau.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm duy trì ở mức 480 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết giá giữ vững chủ yếu nhờ tỷ giá hối đoái và giá nội địa ở mức cao.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho hay dù có nhu cầu từ Philippines và một số khách hàng truyền thống, các thị trường khác như châu Phi đã chuyển sang mua gạo Ấn Độ có giá rẻ hơn. Ngoài ra, tình trạng ngập lụt tại một số khu vực cũng gây ra những lo ngại về nguồn cung khi hoạt động thu hoạch đang diễn ra.